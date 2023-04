Dimanche (20h45), l’OL et l’OM s’affronteront en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Un duel tactique et physique qui s’annonce particulièrement attrayant entre deux équipes au style opposé.

Entre le Lens - Monaco de ce samedi soir et le OL - OM de dimanche, les amateurs du championnat de France seront gâtés en matière d’affiches historiques ce week-end. La première verra s’affronter deux candidats au podium, tandis que la seconde mettra aux prises le 7e de Ligue 1, à la lutte pour la 5e place, face au dauphin du PSG. La rencontre promet énormément, tant au niveau du scénario que de l’histoire qu’elle racontera. En effet, les deux rivaux pratiquent un football totalement différent.

Le premier point qui diffère, et certainement le plus visible, se situe au niveau athlétique avec une formation phocéenne qui impressionne dans ce domaine. Dans l’autre camp, Laurent Blanc a critiqué à son arrivée le niveau physique de ses troupes, ce qu’il a tenté de corriger à la trêve hivernale, mais cet angle continue de susciter des interrogations. “C'est l'une des meilleures équipes françaises pour moi. Elle se déforme constamment, donc ça peut amener des choses négatives mais c'est beau à voir. Leur jeu demande beaucoup d'implication, c'est un foot total. Quand on est moins bien physiquement, c'est plus difficile à contrer car eux sont forts dans ce domaine, a observé le Cévenol. Ils ont un système fatiguant pour l'adversaire avec des joueurs techniquement au-dessus de la moyenne, mais on a du répondant, même si on sait qu'on est moins impressionnants dans l'impact.”

Possession face à jeu en transition

Cette force marseillaise se traduit dans un schéma particulier, celui du 3-4-3 ou 3-4-2-1, le tout dans une animation dictée par des courses et un pressing incessant. Pour les Lyonnais, le principal danger sera alors de ne pas afficher une grande maîtrise de la balle. “On veut le ballon. Marseille a un jeu direct, très athlétique. Il ne faudra pas perdre le cuir rapidement contre eux. Tout dépendra de l'intensité du match. Mais si on veut jouer comme eux, c'est perdu. Il faudra être sûr de soi techniquement, faire peu d'erreurs. Ce sera intéressant cette disparité des systèmes, a souligné le champion du monde 1998. On a aussi prouvé qu'on pouvait s'adapter. Nous devrons répondre avec nos armes et offrir autre chose, pas dans leur registre. J'aime une équipe avec la possession, mais ce n'est pas celle qui gagne toujours…”

Une opposition de style qui s’annonce particulièrement acharnée, du moins on l’espère pour l’OL car cela signifierait qu’il est dans le coup, avec un opposant comme l’OM qui sera prêt à défendre son rang de poison à l’extérieur. “Ils vont jouer à domicile, ils ont aussi des points faibles, comme nous. Il faudra être plus inspirés qu'eux, tant défensivement qu'offensivement, plus efficaces, a énuméré Igor Tudor. Pour le reste, j'aime cette rivalité, cela apporte plus de motivation, même s'il faut maintenir la concentration. Je l'ai ressenti cette semaine, en parlant avec certains joueurs. C'est plutôt intéressant.”

L'OL devra profiter des espaces laissés par l'OM

L’autre aspect primordial dans cette confrontation sera l’utilisation de la profondeur par l’Olympique lyonnais. Contre un bloc très haut qui n’hésite pas à aller chercher la défense adverse, les attaquants rhodaniens devront absolument utiliser les espaces laissés à leur disposition, le tout en étant coordonnés avec les passeurs. “Il faudra perdre le ballon le moins souvent possible, être patients, bien l’utiliser car lorsqu’ils se projettent, ils peuvent être six, sept ou huit, c’est leur style et ils ne changeront pas. Nous en sommes conscients et quand on récupère la balle, il faudra aller de l'avant, les faire courir, profiter des espaces qu'ils laissent, a décrypté Laurent Blanc. Parfois, ils se retrouvent dans des situations invraisemblables avec des boulevards derrière. Mais dans notre effectif, on a peu de joueurs dans ce registre.”

Au milieu aussi, Corentin Tolisso et ses coéquipiers devront répondre au défi proposé, ce qui en matière d’intensité est possiblement ce qui se fait de mieux dans l’Hexagone. Mais Tudor se méfie tout de même de cette partie. “C'est une rencontre de prestige, par l'histoire respective des deux clubs. Et à ce stade de la saison, tous les matchs comptent. La motivation est là, on va essayer d'être à la hauteur de cette affiche, a glissé le Croate. L'OL a de très grandes qualités individuelles, on en attendait d'ailleurs plus d'eux cette saison, avec le niveau de leurs joueurs.” Les supporteurs et les observateurs également, et c’est pour cela que ce duel est très attendu.