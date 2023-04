L’OL Reign prend provisoirement les commandes de NWSL

Bethany Balcer lors de OL Reign – San Diego Waves (Photo by Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

En match avancé de la 4e journée de NWSL, l’OL Reign a remporté son troisième succès de suite. Grâce à sa victoire sur Chicago (5-2), la franchise de Seattle a pris les commandes du championnat en attendant la fin de la journée.

L’écart de conduite dès la 1re journée de championnat a été rapidement oublié à Seattle. Après la défaite inaugurale contre Washington Spirit, l’OL Reign a retrouvé toutes ses ambitions. Sur une série de trois victoires de suite toutes compétitions confondues, l’équipe américaine de l’OL Groupe a réussi à la passe de quatre samedi soir. Opposé à Chicago, l’OL Reign s’est facilement imposé (5-2) pour un troisième succès consécutif en NWSL. Ces trois points permettent de mettre la pression sur Portland et Washington puisque les joueuses de Laura Harvey ont provisoirement pris la tête du championnat dans cette 4e journée qui se terminera ce dimanche.

Cette victoire contre Chicago, l’OL Reign a pensé l’avoir bâtie en l’espace de 20 minutes. N’ayant toujours pas trouvé le chemin des filets depuis le début de la saison, Bethany Balcer s’est offert un doublé en cinq minutes (15e, 20e). Fishlock a bien redonné deux buts d’avance à l’équipe de Seattle juste avant la pause (45+5e) après que Wright a réduit l’écart (32e). Mais le but de l’Illinois par Schlegel dès le retour des vestiaires (46e) a relancé la rencontre. Mais une fois encore, en l’espace de trois minutes, l’OL Reign a repris le large. Pour un deuxième but dans la soirée, Fishlock a validé le succès des siennes (76e) après que Rapinoe a débloqué son compteur but quelques minutes auparavant (73e, 4-2).