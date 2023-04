Dimitri Payet face à Maxence Caqueret lors d’OL – OM (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Incertain après avoir reçu un coup dans la semaine, Nuno Tavares est bien absent contre l’OL ce dimanche (20h45). Si Vitinha sera bien là, Dimitri Payet est lui aussi forfait.

Incertains depuis quelques jours, Vitinha et Nuno Tavares allaient devoir attendre jusqu’au dernier moment pour savoir s’ils pouvaient être aptes à faire le déplacement à Décines ce dimanche (20h45) ou non. Finalement, seul l’attaquant marseillais sera présent sur la pelouse décinoise même s'il devrait démarrer sur le banc, la pointe étant confiée à Alexis Sanchez. Ayant reçu un coup durant la semaine à l’entraînement, Nuno Tavares est forfait pour le choc des Olympiques et est resté à Marseille pour se soigner. Il n'est pas le seul absent de marque dans le groupe de 18 joueurs retenus par Igor Tudor.

Si Vitinha a répondu présent, Dimitri Payet n’est lui pas dans le groupe. Le meneur de jeu marseillais aurait été victime d’un souci physique et ne fera donc pas son retour au Parc OL dimanche. Avec Amine Harit et Ounahi, blessés jusqu’à la fin de la saison, ce sont donc quatre absences côté marseillais pour affronter l’OL.

Le groupe de l’OM :

Gardiens : Lopez, Blanco

Défenseurs : Mbemba, Kolasinac, Balerdi, Gigot, Clauss, Bailly, Kaboré

Milieux : Veretout, Rongier, Guendouzi, Malinovskyi, Elmaz

Attaquants : Ünder, Sanchez, Vitinha, Mughe