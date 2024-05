Lacazette après OL - PSG (1-2) : "Des regrets sur la 1re mi-temps"

Dominé pour la troisième fois de la saison par le PSG (1-2), l’OL finit cette saison sans le moindre trophée. Après la rencontre, Alexandre Lacazette a regretté le manque de maitrise des Lyonnais en première mi-temps.

Quel est le sentiment qui domine dans cette défaite de l'OL (1-2) ?

Alexandre Lacazette : beaucoup de déception, beaucoup de tristesse en plus avec les supporters qui étaient venus et qui étaient venus en masse et qui avaient fait beaucoup de bruit. On sentait qu’ils étaient derrière nous, donc on est déçus de ne pas avoir gagné ce match.

Qu’est-ce qu’il vous a manqué ce samedi soir ?

Plus de calme en première mi-temps avec le ballon. On leur a rendu à chaque fois qu’ils nous contre-pressaient. Et puis du réalisme dans les deux surfaces. Il y a surtout des regrets sur la première mi-temps parce que je pense qu’on aurait pu mieux faire, mais maintenant, c’est fini, donc on ne peut plus rien faire.

Vous êtes déçu ? Triste ? Ou les deux à la fois ?

Les deux, ce sont tous les sentiments négatifs qui prédominent à présent. On va aller en vacances et essayer de penser à la saison prochaine.

Vous avez été poussés par les supporters. Ce soutien a-t-il joué ?

Ça fait du bien, mais je pense imaginer leur déception. Après tout ce qu’ils ont fait pour nous, venir jusqu’à Lille, tout ce qu’ils ont dépensé, c’est forcément dans nos têtes. Ils ont su donner de la voix ce samedi soir, mais on avait envie de gagner pour nous et pour eux.

"Le PSG était en total contrôle"

Il y a une très forte déception, mais c’est quand même une saison positive pour l'OL avec cette 6e place et la finale de la Coupe de France…

Bien évidemment, on revient de très, très loin. Si on nous avait dit au mois de novembre ou décembre qu’on serait finalistes de la Coupe de France et en Ligue Europa la saison prochaine, on aurait signé tout de suite. Mais quand on arrive en finale, on a envie de gagner et ça ne nous a pas souri. Ce samedi soir, il y a de la déception.

Sur les vingt dernières minutes, qu’est-ce qui vous a manqué pour revenir ?

Il y a eu beaucoup de fatigue à cause de l’énergie lâchée en début de match. On est face à des joueurs qui savent garder le ballon, ils étaient en total contrôle, donc c’était un peu compliqué.

Vous avez pu voir les images des supporters ?

On a pu voir les images avant le match et c’est forcément triste d’en arriver là. Malheureusement, nous joueurs, on ne peut pas forcément contrôler ça. Mais ça aurait pu être une belle fête pour tout le monde plutôt que des bus brûlés, etc.