Alexandre Lacazette face à Lucas Beraldo en finale de la Coupe de France OL – PSG (Photo by Denis Charlet / AFP)

Une nouvelle fois mené 2-0 après la première mi-temps contre le PSG, l’OL n’a pas réussi à inverser la tendance malgré le but de Jake O’Brien. La disette de titres continue à Lyon.

Il n’y avait qu’à voir l’ambiance qui a régné dans Lille pendant toute la journée pour comprendre l’importance de cette finale de Coupe de France pour les supporters de l’OL. Sevrés de titres depuis douze ans, ils plaçaient de jolis espoirs dans ce duel contre le PSG grâce à la seconde partie de saison irrationnelle des joueurs de Pierre Sage. Malheureusement, après le miracle de la qualification en Coupe d’Europe, il n’y en a pas eu de deuxième ce samedi soir au stade Pierre Mauroy. La disette de trophées se poursuit pour le club lyonnais après sa courte défaite contre le PSG (1-2). Pierre Sage avait l’espoir de finir cette saison de façon historique avec un grand H, elle restera simplement histoire avec un petit et c’est déjà beaucoup quand on repense où était encore la formation début décembre.

Des erreurs défensives qui coutent encore

Ce samedi, l’entraîneur lyonnais avait choisi de miser sur la continuité avec son 4-1-4-1 et un onze titulaire similaire à celui contre Strasbourg, dimanche dernier. Enfin, à une exception près, avec la titularisation de Lucas Perri en lieu et place d’Anthony Lopes. Au moment de faire le bilan de cette titularisation, le Brésilien a sorti des arrêts de très grande classe et sans lui, le PSG aurait pu mener 2-0 après seulement cinq minutes, comme ce fut le cas lors du match retour de champion.

Perri a empêché que le bateau coule d’entrée, toutefois, sa sortie hasardeuse couplée à l’oubli de Benrahma ont conduit à l’ouverture du score parisienne et une tête de Dembélé (0-1, 23e). Le second but du PSG est, lui aussi, le fruit de plusieurs errements défensifs dont a profité Fabian Ruiz, seul au deuxième poteau. Dans cette première mi-temps, l’OL a tenté de procéder par des transitions rapides, mais ne s’est quasiment pas mis en situation de frappe, si ce n’est un ballon lobé de Benrahma (3e) ou un centre-tir de Cherki.

O'Brien a redonné de l'espoir

Coupable de beaucoup trop d’erreurs défensives, la formation lyonnaise n’avait pas d’autre choix que de rapidement revenir dans le match en deuxième au risque de voir ses chances de titre voler en éclats. Quand Perri a encore réalisé un gros arrêt à bout portant sur Zaire-Emery, Jake O’Brien a redonné espoir à tout un peuple en plaçant une tête imparable à la 55e (1-2). Seulement, cette fois-ci, les entrants n’ont pas eu l’impact des dernières semaines et c’est presque un brin fataliste que les Lyonnais ont tenté de pousser sans réelles occasions franches. Ils auraient pu espérer mieux dans cette finale, mais la marche semblait encore un peu trop haute…