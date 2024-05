À la veille de la finale de Coupe de France, Jake O’Brien est revenu sur sa saison folklorique avec l'OL. Le défenseur irlandais attend avec impatience la dernière échéance de cet exercice.

Des débuts difficiles à l'OL

Arrivé à l’entame de saison, en provenance de Crystal Palace, pour la modique somme d'un million d’euros, Jake O’Brien devait être initialement "le deuxième ou le troisième choix.", déclarait Laurent Blanc. L’ancien entraineur de l’OL avait tenu sa parole et n’avait, donc, laissé aucun temps de jeu au défenseur de 23 ans. En plein naufrage, le club rhodanien enchaînait les désillusions. Il avait notamment connu une sévère correction des Parisiens à domicile (4-1). C’était la fois de trop pour les supporters, le capo des Bad Gones avait alors tenu un discours tenace à l'encontre des joueurs à l'issue de la rencontre.

Même s'il n’était pas fautif, car il n’avait pas encore foulé la pelouse sous la tunique lyonnaise, Jake O’Brien s’est dit impacté par cet épisode "Je n'avais jamais rien vécu de tel. Il est évident qu'en arrivant dans un grand club comme celui-ci, nous n'étions pas en bonne position à l'époque, il n'y avait pas une grande atmosphère autour du club et nous ne jouions pas bien non plus. Les supporters avaient le droit de nous dire ce qu'ils pensaient " explique-t-il au média anglais The Guardian. Il estime même que ce passage a été "l'un des moments qui a donné le coup d'envoi de la saison".

Il n'a jamais douté

Au vu des mauvais résultats de l'équipe, Laurent Blanc avait laissé sa place à Fabio Grosso. Il aura fallu attendre l’arrivée de l’Italien pour voir O’Brien exercer ses premières minutes dans l’effectif lyonnais. Au bout de seulement sept rencontres, l’ancien défenseur de l’OL était démis de ses fonctions, incapable de remettre le club sur de bons rails. La possibilité d’une relégation en Ligue 2 voyait alors le jour, car l’OL était dernier de Ligue 1 avec uniquement une victoire à son compteur en 12 journées. Mais l’Irlandais affirme ne jamais avoir douté "Je suppose que c'était dans un coin de notre tête parce que nous étions en mauvaise posture, mais personnellement, je n'ai jamais pensé que nous allions être relégués", avant de poursuivre. "C'était très étrange parce que, en termes de qualité de l'équipe, vous regardez tous les joueurs sur le papier, nous avons une meilleure équipe que la plupart des autres" clame-t-il.

Le club rhodanien engageait, alors, l’ultime entraîneur de l’équipe cette saison. L’homme qui est parvenu in extremis à relever un effectif qui fonçait tout droit vers le pire. Pierre Sage avait alors pris le groupe lyonnais sous son aile le 30 novembre dernier. Mais cela n’a changé, en rien, le statut de titulaire pour lequel avait opté Jake O’Brien. Le natif de Cork n’a plus jamais endossé le dossard de remplaçant et comptabilise 31 titularisations avec l’OL. Il s’impose même comme le deuxième meilleur buteur du club cette saison avec quatre réalisations à son compte, largement devancé par Alexandre Lacazette (19).

Le renouveau

En cette deuxième partie de saison, l’effectif lyonnais a connu un second souffle. Il a enchainé les succès, notamment face à des cadors de l’élite (Brest, Monaco et Lille). La formation rhodanienne a été la meilleure équipe de cette deuxième partie de saison. Elle est, finalement, parvenue à entrer dans l’histoire en terminant 6ᵉ au classement de Ligue 1 et valider un ticket européen. Au terme d’un exercice spectaculaire, l’OL s’apprête à jouer une finale de Coupe de France face au PSG. Le club de la capitale a été sacré champion de l’élite et reste invaincu à l’extérieur en Ligue 1, historique. Jake O’Brien désigne la prochaine confrontation face aux Parisiens comme "la plus importante de sa carrière ".

"Je ne vois qu'une victoire "

Conscient de la difficulté d’aller défier l’ogre francilien, le défenseur irlandais se montre, tout de même, confiant au moment d’évoquer cette échéance "Nous sommes sur une bonne lancée. Les supporters sont derrière nous et l'ambiance dans l'équipe est bonne. Le PSG sera le grand favori, comme toujours, mais je ne vois qu'une victoire pour nous. Je suis sûr que les gars pensent la même chose. Nous avons la qualité et les joueurs pour le faire " déclare-t-il.

En contrat jusqu'en juin 2027, Jake O'Brien a pour ambition de se développer tant sur un plan collectif qu'individuel au sein du club rhodanien "À long terme, nous devons pousser parce que c'est un club très historique et nous devons gagner des titres. Nous devons aller plus haut et défier le PSG, c'est très important. Je peux encore travailler sur beaucoup de choses. C'est excitant de voir où je peux aller à partir d'ici. Il n'y a pas de meilleur club que Lyon pour cela." Pourtant, ce ne seraient pas les prétendants qui manqueraient pour l'Irlandais...