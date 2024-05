L'OL veut s'acheter un château en Espagne contre le Barça

Damaris Egurrola à l’entraînement de l’OL face à Wendie Renard et Selma Bacha (Photo by Thomas COEX / AFP)

Octuple champion d'Europe, l'OL veut refaire le coup d'il y a deux à Turin et priver le FC Barcelone d'une nouvelle couronne. Dans l'ambiance hostile de Bilbao, les Fenottes sont prêtes ce samedi (18h).

C'est l'affiche rêvée pour l'UEFA. Une finale entre le meilleur club européen de l'histoire et les championnes d'Europe en titre. Ce samedi (18h), l'OL féminin et le FC Barcelone se font face pour un remake de la finale de 2022, non pas à Turin, mais à Bilbao cette fois-ci. Dans l'antre de San Mamès, le public sera acquis à la cause catalane malgré les différents régionaux et les quelques 4 000 supporters lyonnais présents.

Mais dans une enceinte de plus de 50 000 places, cela sera une simple goutte d'eau. Toutefois, les Lyonnaises comptent tirer bénéfice de cette adversité. Ce fut déjà le cas à Turin il y a deux ans et le résultat final avait été sans appel. "C'est tout à leur avantage et j'espère que ça va leur servir, mais je sais que ça m'aide, j'aime bien quand j'entends les supporters adverses être en émulation, ça me motive", nous avait avoué Amel Majri un peu plus tôt dans la semaine.

Une dernière danse pour Bompastor ?

Ce samedi (18h), les compteurs sont à zéro entre les deux clubs, mais aussi entre Sonia Bompastor et Jonatan Giraldez. Les deux coachs sont sur leur banc respectif depuis trois saisons, ont remporté chacun un titre européen et quitteront l'OL et le Barça à l'issue de cette rencontre. Si l'un a tué le suspense, l'autre reste évasif sur l'avenir, mais l'entraîneure de l'OL concède "avoir grandi au cours de ces trois saisons dans mon management. Mais jouer une finale de Ligue des champions, c’est quelque chose que j’avais connu en tant que joueuse." Bompastor ne bercera pas dans le sentimental, car c'est bien mal la connaitre. À Bilbao, il y a un neuvième titre en Ligue des champions à aller chercher et ainsi finir de la plus belle des manières.