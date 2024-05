Contre le PSG, Caqueret va terminer son marathon avec l’OL

Titulaire sur l’ensemble des matchs de l’OL cette saison, Maxence Caqueret va terminer l’exercice avec une finale de la Coupe de France. Avec la volonté de finir en apothéose.

"Marathon man". Cela pourrait bien être le surnom donné à Maxence Caqueret à l’OL. Le milieu enchaîne encore et toujours les allers-retours sur le terrain et fait preuve d’une activité débordante. Il frustre tout autant qu’il est irremplaçable et qu’importent les entraîneurs présents sur le banc lyonnais, il est peut-être le premier ou le deuxième nom couché sur la feuille de match. Cette saison, l’OL a utilisé quatre coachs différents et pourtant, Caqueret a terminé l’exercice avec 34 titularisations en 34 matchs en Ligue 1. Au niveau des minutes, il a joué 3 026 minutes sur 3 060 possibles… Une statistique assez incroyable qui montre la caisse physique du natif de Vénissieux, qui assure malgré tout devoir progresser encore dans la justesse technique.

Dans le onze titulaire depuis le 5 avril 2023

Cette longévité est même vue à la hausse avec la Coupe de France, car la compétition n’a pas servi de repos pour Maxence Caqueret. Ce samedi (21h), le PSG marquera le dernier arrêt du marathon lyonnais et de son milieu. Selon toute logique, il devrait ainsi enchaîner une 40e titularisation cette saison, la 49e de suite si l’on tient compte de la saison dernière. Il faut remonter à la demi-finale de Coupe de France contre Nantes la saison dernière pour le voir débuter un match sur le banc. Probablement sur le départ comme certains de ses coéquipiers cet été, Maxence Caqueret souhaite avant tout voir son OL remporter un premier titre depuis 2012.