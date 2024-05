Barcelone - OL : Sonia Bompastor ne change pas son 11

Lindsey Horan et les joueuses de l’OL à l’entraînement (Photo by Thomas COEX / AFP)

Face à Barcelone en finale de la Ligue des champions, Sonia Bompastor fait confiance au même 11 ayant battu le PSG en D1 la semaine passée.

Deuxième finale, et même 11 de départ pour l'OL. Après la victoire en championnat face à Paris la semaine dernière, Sonia Bompastor a décidé de reconduire la même équipe contre Barcelone ce samedi en finale de la Ligue des champions (18 heures). Cela veut donc dire que le trio offensif est à nouveau composé de Delphine Cascarino, Melchie Dumornay et Kadidiatou Diani.

Au milieu de terrain, le trio désormais habituel avec les internationales néerlandaises Damaris Egurrola en numéro 6 et Daniëlle van de Donk en 8. Elles sont accompagnées de l'Américaine Lindsey Horan.

Hegerberg et Mbock sur le banc

Derrière, c'est aussi la défense-type avec Christiane Endler dans les buts, protégée par la ligne de quatre composée d'Ellie Carpenter, Vanessa Gilles, Wendie Renard, la capitaine, et de Selma Bacha.

Sur le banc, Bompastor aura des solutions aussi bien offensives (Vicki Becho, Ada Hegerberg ou encore Amel Majri), que plus défensives (Griedge Mbock et Perle Morroni entre autres). Au milieu, l'expérience de Dzsenifer Marozsán pourrait être précieuse dans la quête d'un neuvième trophée européen pour l'Olympique lyonnais, qui pourrait s'adjuger un troisième titre cette saison après le Trophée des championnes et la D1, à chaque fois face au PSG.

La composition de l’OL contre Barcelone : Endler - Carpenter, Gilles, Renard, Bacha - Van de Donk, Damaris, Horan - Diani, Dumornay, Cascarino