OL - Barcelone : rendez-vous au sommet

Les deux équipes ayant remporté toutes les Ligues des champions depuis 2016 s'affrontent en finale ce samedi (18h). Entre l'OL et Barcelone, le choc promet d'être immense à Bilbao.

Si l'Angleterre possède désormais le championnat féminin le plus compétitif, ce n'est pas de là que viennent les deux meilleures formations du continent. Ce samedi à 18 heures, les deux monstres que sont l'OL et Barcelone vont à nouveau se disputer la suprématie en Ligue des champions, et personne d'autre n'a pu mettre la main sur ce trophée depuis Francfort en 2015. Une hégémonie pratiquement sans partage des Françaises et des Espagnoles, qui ont dominé la saison et se retrouvent donc logiquement face-à-face à San Mamés (Bilbao).

Un choc qui devrait être spectaculaire entre deux machines monopolisant les premières places dans leur championnat respectif. "Je pense que l'Olympique lyonnais a montré et prouvé qu'il pouvait remporter des titres au niveau français, mais aussi européen. L'équipe de cette année est dans la continuité, avec un effectif ayant énormément de talent, a confié Sonia Bompastor à la veille de la confrontation. En tant qu'entraîneure, je suis très fier des qualités qu'il dégage. On a déjà atteint certains objectifs, mais il reste un match demain (samedi) qu'on a envie de gagner et pour cela, je fais confiance à mes joueuses. Je sais qu'on a les qualités pour. On aborde la partie avec sérénité et confiance."

Deux adversaires sûrs de leurs forces

Du côté du Barça, on est également sûr de ses capacités. "Nous devons respecter l'adversaire, qui est très fort, nous le savons, mais nous avons aussi confiance en nous, en notre potentiel, a affirmé Aitana Bonmati, l'attaquante catalane. Pour moi, ce sera très équilibré, du 50-50. On entamera ce duel avec notre mentalité toujours ambitieuse."

Pour les Fenottes, c'est aussi l'occasion de reconquérir cette Ligue des champions, ce qu'elles n'avaient pas su faire en 2023, éliminées en quarts de finale par Chelsea. Pour cela, il faudra détrôner le vainqueur sortant. "Barcelone a beaucoup évolué ces dernières années. Ce sont des joueuses de classe mondiale, donc on sait à quoi s'attendre. Elles aiment prendre le dessus collectivement sur l'adversaire, a décrit Wendie Renard. Mais nous avons nos forces, on a travaillé dessus toute l'année. On évolue ensemble depuis un moment, et je sais qu'on est prêtes pour tenter de remporter cette affiche que l'on sait difficile."

Barcelone le champion, l'OL le ténor de la compétition

L'expérience hors norme des cadres du groupe rhodanien peut servir dans cette situation. Surtout, elles sont plusieurs à avoir vécu 2022 et le succès contre ce même ennemi à ce stade du tournoi (3-1). "C’est certain que cela joue, mais rien n’est figé. Pour nous, cela reste une force. Pour elles, il y aura un sentiment de revanche comme on l’a après un échec, a nuancé Amel Majri plutôt dans la semaine. Elles veulent aussi conserver leur titre qu’elles ont remporté la saison dernière. Sur l’aspect psychologique, le contexte est donc positif des deux côtés."

La majorité des acteurs de cette rencontre s'attendent donc à un match à la physionomie divergente de celui de Turin. "Depuis deux ans, le Barça a changé. La finale 2022 a marqué aussi. J'échange avec d'autres staffs et je sais qu'ils ont changé de méthodologie d'entraînement, ainsi que recruté des filles pour répondre aux exigences du haut niveau, a expliqué Sonia Bompastor. Ce sera différent de notre précédent affrontement."

L'OL face à un contexte hostile

Dans une ambiance forcément davantage acquise aux Espagnoles qu'aux Lyonnaises, les coéquipières de Christiane Endler devront faire parler leur savoir-faire en matière de grands rendez-vous. Elles n'ont perdu que deux fois à ce niveau de la compétition en dix apparitions. Une statistique qui ne relève pas du hasard. "La motivation est forcément au maximum lorsqu'on joue une finale. Nous allons tout faire pour en remporter une de plus. Je sais que la majorité du stade sera pour Barcelone mais nous sommes prêtes à relever ce défi", a martelé la gardienne.

Et si le scénario ne tourne pas en faveur de l'OL, Bompastor ne plaidera pas pour le changement d'ère et une domination barcelonaise sur le Vieux-Continent. "Je ne suis pas d'accord avec ça car l'Olympique lyonnais a énormément gagné par le passé, en Ligue des champions, mais pas que. C'est un club qui continuera à être ambitieux. Les décisions prises à l'avenir feront tout pour qu'il continue à compter en France et en Europe, a-t-elle assuré. Selon moi, il est au niveau du palmarès, le meilleur du monde, et il le restera." Avec un 9e sacre dans la reine des tournois, plus perosnne ne pourra le contester.