Benzema envoie de la force à l’OL pour "éteindre" le PSG

Karim Benzema, ancien attaquant de l’OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Même loin de Lyon, Karim Benzema n’oublie pas son club formateur. En ce jour de finale de Coupe de France, l’attaquant a apporté son soutien à l’OL pour décrocher un premier titre depuis 2012.

C’est avant tout le supporter et fan de l’OL qui a parlé. En ce jour de finale de Coupe de France, Karim Benzema ne pouvait manquer l’occasion d’encourager son club formateur. Il ne sera pas à Lille ce samedi soir (21h) mais l’attaquant français a envoyé un message de soutien aux joueurs de l’OL depuis l’Arabie Saoudite. Ayant la possibilité de remporter un premier titre depuis 2012, l’OL est face à son destin contre le PSG et peut terminer la saison en apothéose au stade Pierre Mauroy.

"C'est aujourd'hui, ce n'est pas demain"

Benzema suivra très certainement cette finale devant sa télévision. Mais il a tenu à donner de la force aux coéquipiers d’Alexandre Lacazette dans une vidéo diffusée par le club. "C’est le jour J, on y est, c’est aujourd’hui, ce n’est pas demain. Beaucoup de force, de l’ambition, du courage, et s’il vous plait, éteignez-les. On est ensemble la famille, il faut y aller."

Il a beau avoir quitté l’OL en 2009, Karim Benzema reste plus que jamais attaché à son club formateur avec qui il a remporté plusieurs. Dont une Coupe de France en 2008 avec un but de Sidney Govou face au… PSG. Même dénouement heureux ce samedi à Lille ? Tout un peuple l’espère.