Luis Fernandez sur le plateau de beIN Sports avec Sonny Anderson et Thomas Thouroude (Photo by Thomas COEX / AFP)

Consultant à BeIN SPORTS, diffuseur de la Coupe de France, Luis Fernandez espère assister à une grande finale entre l'OL et le PSG (21 heures).

Olympique-et-Lyonnais.com : Luis Fernandez, quel est votre regard sur cette finale de la Coupe de France entre l'OL et le PSG?

Luis Fernandez : Une finale de la Coupe de France, c'est toujours quelque chose qu'on attend avec impatience. En voyant les deux équipes, l'une qui est championne de France et l'autre qui a remonté la pente, je pense que ça peut donner un beau match. C'est deux équipes qui ont de bonnes intentions, de l'ambition dans le jeu.

L'OL était annoncé en Ligue 2 à la 14ᵉ journée, et il a réussi à décrocher une qualification pour la Ligue Europa. Finalement, les Lyonnais n’ont rien à perdre pour cette finale. Le PSG a-t-il plus de pression ?

De la pression, ils en ont tous. Le PSG a été quand même champion de France, il a tout de même fait une demi-finale de Ligue des champions. Tout le monde s'attendait à voir le PSG jouer une finale de la Ligue des champions. Ça n'a pas été le cas, il y a eu de la déception. On va dire qu'on est un peu retombé du côté du PSG, avec une certaine déception. Du côté de Lyon, on va jouer plus libéré, avec moins de pression par rapport à ce retournement de situation qu'ils ont eu l'occasion de faire en Ligue 1. Quoi qu'il en soit, on espère assister à un bon match avant tout.

"L'OL va jouer avec moins de pression"

Êtes-vous surpris par le travail réalisé par Pierre Sage ?

Il faut le féliciter, il faut lui rendre un certain hommage. Lyon était dans une descente assez dangereuse, le club prenait un mauvais chemin. Lyon a eu très chaud durant une période, mais la reprise en main par Pierre Sage a tout arrangé. Il a su trouver les bons mots, il a su trouver les animations de jeu. Je pense qu'au quotidien, c'est quelqu'un qui doit faire un travail remarquable, parce qu'être un bon entraîneur, ce n'est pas seulement de mettre une tactique en place ou d'aligner 11 joueurs sur le terrain. Il faut réussir à faire passer des messages. L'humain à son importance. Les joueurs ont vu que cet homme-là avait des qualités pour les aider, qu'il avait des qualités pour pouvoir les faire remonter au classement. Ils l'ont suivi, ils se sont appuyés sur sa méthode, et c'est un groupe qui est reparti vers l'avant.

"Textor doit continuer de laisser travailler cette équipe"

John Textor a été assez critiqué à son arrivée. Finalement, il a mis en place une organisation, et depuis, le club se porte mieux…

Dans un club de football, il y a la gestion administrative, il y a le marketing, mais il ne faut pas négliger la gestion sportive. Cette gestion sportive, elle a son importance, elle est celle qui va tout déterminer. Pour que le stade puisse se remplir, que les supporters puissent venir, il faut laisser le sportif travailler tranquillement. Il ne faut pas commencer à se mêler de ce qu'ils font. Maintenant, John Textor doit continuer de laisser travailler cette équipe qui est en place et qui est en train de faire du bon travail. Il faut vraiment une harmonie entre toutes les composantes du club. C'est pour ça que moi, je dis toujours, dans un club, c'est l'institution qui doit primer. Regardez le Real Madrid. Ils vont disputer leur 18e finale de Ligue des champions. Les joueurs respectent le club et sont imprégnés de cette culture de la gagne.

Quand on a vécu aux Minguettes (Vénissieux), qu’on a supporté l'Olympique lyonnais dans sa jeunesse, et en même temps, qu'on a noué une telle histoire avec le Paris Saint-Germain (joueur et entraîneur), on se positionne comment pour cet OL - PSG ?

On essaie d'être le plus objectif possible. On se doit d'avoir des commentaires qui soient justes, qui ne soient pas comme j'ai pu entendre trop souvent, en fonction des maillots ou des clubs dans lesquels on a évolué. Moi non, je ne suis pas comme ça. Je n'oublie pas pour autant l'Olympique lyonnais, parce que c'est mon enfance avec les Chiesa, Lacombe, Mignot... Je me souviens que j’allais au stade de Gerland et que je rentrais avec mes amis des Minguettes. Ce sont vraiment des souvenirs inoubliables. Ils m'ont donné aussi le plaisir de jouer au football dans mon quartier des Minguettes. Par conséquent, je regarde toujours l'Olympique lyonnais avec un regard de supporter.

"Je n'oublie pas pour autant l'Olympique lyonnais"

Le Paris Saint-Germain, c'est le club qui m'a donné cette opportunité de devenir ce que je suis devenu, C’est pour ça que j'ai envie d'assister à un grand match, à un match qui soit spectaculaire, qui soit d'un niveau technique assez élevé. Que l'on montre que l'OL et le PSG sont des clubs qui vont pouvoir donner l'exemple au monde du football amateur. Parce que le football amateur s'identifie beaucoup à la Coupe de France. C'est pour ça que j'aimerais voir une belle finale et qu'il y ait du suspense jusqu'au bout. Que l'on puisse se réconcilier avec le football que l'on aime tant.

Pour finir, est-ce que vous prenez toujours autant de plaisir dans ce rôle de consultant pour BeIN SPORTS ?

Ça me plaît parce que j'aime bien regarder les matches et donner mon avis. Après, c'est vrai qu’il faut toujours être très attentif à ce que l'on dit, car le monde du football a un peu évolué ces dernières années. À BeIN, on a de très belles compétitions. Quand tu as l’opportunité d'avoir les droits du championnat espagnol, allemand, italien ou portugais, ce sont quand même des championnats assez intéressants à suivre. Je suis heureux d'être sur BeIN et continuer l'aventure me ferait énormément plaisir.