Vainqueur de ses deux matchs en championnat, le PSG ne veut pas se voir vainqueur avant l’heure. Marquinhos se méfie de la dynamique de l’OL.

4-1 au Parc OL, 4-1 au Parc des Princes. Cette saison, les duels entre l’OL et le PSG ont toujours tourné à l’avantage des Parisiens avec des victoires larges, construites par deux fois en début de match. Forcément, au moment de se retrouver une troisième fois en finale de la Coupe de France, les coéquipiers de Marquinhos ont un ascendant psychologique. Un avantage qui ne veut rien dire pour le camp parisien à l’heure où la saison va se refermer et qu’un titre est en jeu.

En bon capitaine, le Brésilien a rameuté ses troupes à la veille de ce rendez-vous capital dans les deux camps. "Chaque match a son histoire. Je suis sûr que l’OL doit préparer ce match de la meilleure façon. Il ne faut pas tomber dans le piège de croire qu’on a gagné et que ce sera pareil ce samedi. Si on ne fait pas les efforts, si on ne fait pas ce qu’on a à faire sur le terrain… Demain, on sera prêt pour cette bataille."

"Finir sur une finale est la meilleure des choses"

Champion de France pour la 4e fois de suite, le PSG a pourtant échoué dans son entreprise européenne avec une élimination en demi-finale. Si Marquinhos refuse de parler de saison ratée en cas de défaite samedi soir "car je ne rentre pas sur le terrain en pensant à perdre", le capitaine parisien compte sur la dernière de Mbappé, qui sera titulaire, et sur l’importance d’un titre pour voir son équipe trouver la motivation nécessaire. "C’est un match pour un titre donc la motivation est là. Cela a été une longue saison avec beaucoup de matchs, donc finir sur une finale, c’est la meilleure des choses." L’OL, en quête d’un premier titre depuis douze ans, espère bien gâcher les adieux de Mbappé avec ce PSG.