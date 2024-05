OL - PSG : Mbappé bien présent, cela n'effraie pas les Lyonnais

Kylian Mbappé sera bien dans le groupe du PSG pour défier l'OL samedi en finale de Coupe de France, mais les Lyonnais ne sont pas effrayés pour autant.

Fraîchement sacré meilleur joueur de Ligue 1 dans cet exercice, pour la cinquième fois consécutive, Kylian Mbappé est une réelle machine à buts (27). Après sept saisons au service du club de la capitale, le natif de Bondy a annoncé son départ il y a peu de temps. Par conséquent, sa dernière échéance sous la tunique parisienne sera samedi face à l’OL, dans le cadre d’une finale de Coupe de France.

Une information qui est loin d’être anodine, car l’attaquant francilien aura à cœur d’étendre l'armoire à trophées du PSG, avant de quitter le club parisien. Mais peu importe, la présence du champion du monde 2018 sur la pelouse de Pierre-Mauroy, n’effraie pas l’équipe rhodanienne. Lors du média day organisé par l’Olympique lyonnais, Corentin Tolisso se montrait confiant au moment d’évoquer l'avant-centre francilien. "Au match retour, on a perdu 4-1 sans qu'il joue et à l’aller, on a aussi perdu 4-1 et il était là. Alors le plus important pour moi, qu’il ne joue ou pas, ce n'est pas mon souci. Je veux que l’OL gagne, qu’on soit bon, qu’on rende fier nos supporters et l'institution", a-t-il clamé.

"On a peur de personne"

Plus pragmatique, Said Benrahma indiquait être conscient du haut niveau de son futur adversaire "C’est l’un des meilleurs footballeurs du monde à l’heure actuelle. Quand il est sur le terrain, c’est compliqué, mais c’est le foot. C’est toujours bien de jouer contre ces joueurs, pour rivaliser, montrer que l’équipe n’a pas peur qu’il soit là. Il est un plus pour le PSG, mais on a peur de personne.", soulignait-il.

Sur le ton de la rigolade, l’international algérien a tout de même déclaré qu'il "espérait qu’il ne joue pas". C’est une mission commando qui se profile à Lille, samedi, et les hommes de Pierre Sage sont au courant. Bien qu’un élément ne fasse pas tout un effectif, Kylian Mbappé risque de poser de sacrés soucis aux coéquipiers de Clinton Mata. À eux de faire preuve de solidité et de répéter leur bonne performance défensive lors du succès face à Strasbourg (2-1).