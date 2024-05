À la recherche d’un stade, l’OL féminin a débuté des discussions avec le LOU pour évoluer à Gerland. Toutefois, le président de Lyon-La Duchère a une nouvelle fois fait acte de candidature avec le Stade Balmont.

Où jouera l’OL féminin la saison prochaine pour défendre son titre de champion de France et peut-être celui de champion d’Europe ? C’est la question qui se pose depuis la prise de pouvoir de Michele Kang et de sa volonté de voir les coéquipières de Wendie Renard évoluer dans un stade plus grand que celui du centre d’entraînement. Si la volonté initiale était de construire son propre complexe, la propriétaire américaine a rapidement dû revoir ses plans et la Métropole de Lyon a rapidement appuyé pour une solution déjà existante. Actuellement, les discussions ont lieu avec le LOU pour pourquoi pas voir l’OL féminin retrouver Gerland, mais plusieurs points bloquent encore.

À l’occasion d’une conférence de presse pour la Coupe du Monde féminine des quartiers, Jean-Christophe Vincent a abattu ses dernières cartes avec son stade Balmont à La Duchère. "C’est le dernier stade dédié au football à Lyon qui est complètement vétuste et qui doit être refait. Donc nommer un partenariat public-privé, ça a du sens pour rénover le lieu, a déclaré le président de Lyon-La Duchère qui évolue en National 3. Faire venir l’OL à la Duchère, sur la colline oubliée, c’est faire venir des dizaines de milliers de personnes qui ne vont jamais dans le quartier. Ici, il y a tout : le stade est là, les infrastructures aussi."

"On les accueille à bras ouvert"

Parmi les possibilités faites à Michele Kang au même titre que l’ancien stade du LOU à Vénissieux, le stade Balmont n’a pas forcément eu les faveurs de la propriétaire qui souhaite une enceinte assez centrale à Lyon et bien desservie pour attirer un maximum de fans. Sur ce point-là, la desserte TCL n’a pas séduit Kang mais c’est un faux débat pour Jean-Christophe Vincent qui estime que "toutes les réserves qu’ils ont émises sont solutionnables."

Malgré un tram de retard par rapport à Gerland, le président du club du 9e arrondissement ne désespère pas de voir les octuples championnes d’Europe poser leurs valises sur la colline. "Une fois qu’ils auront vu les possibilités là-bas, j’espère qu’ils se tourneront vers la Duchère. C’est ce que préconise Jean-Michel Aulas et le président de la Métropole (Bruno Bernard, ndlr). Et nous, on est là pour les accueillir à bras ouverts et mener un projet commun".