OL - PSG ou OL - Barcelone ? Aulas n'a pas eu le choix

Jean-Michel Aulas lors de la cérémonie hommage organisée par l’OL (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Les deux équipes professionnelles de l'OL performeront pour deux finales de très haute importance ce samedi 25 mai. Un calendrier qui n’arrange en rien les supporters du club, et notamment le plus fidèle d’entre eux, Jean-Michel Aulas.

Son cœur tanguait des deux cotés, mais Jean-Michel Aulas se devait de faire un choix quant à sa destination ce samedi. D’un côté, les joueurs de l’OL s’apprêtent à clôturer leur saison historique en affrontant le PSG dans le cadre d’une finale de Coupe de France (21 heures). De l'autre, les Fenottes vont disputer leur 11e finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone, à Bilbao (18h).

N’ayant pas la capacité de se couper en deux, Jean-Michel Aulas a finalement décidé de prendre la direction de Lille le 25 mai prochain. Un choix qui s'explique avant tout par son nouveau rôle désormais et qu'il a dû expliquer via son compte X (anciennement Twitter) face à certaines critiques. "En étant vice président de la FFF qui est l’organisateur de la Coupe de France, je suis évidemment présent á Lille avec Philippe Diallo, tout en étant de tout coeur avec notre équipe française l’OL."

Macron et Diallo à ses côtés

Il ne sera pas seul à Pierre Mauroy pour assister au choc des deux formations les plus performantes de Ligue 1, sur la seconde partie de saison. L’actuel vice-président de la FFF et patron de la Ligue féminine de football, sera en compagnie de Philippe Diallo (patron de la FFF) et du président de la République, Emmanuel Macron. Malgré sa présence dans le nord de la France, Jean-Michel Aulas gardera un œil dirigé vers l’Espagne, afin de soutenir ses anciennes protégées pour un 9e sacre européen.