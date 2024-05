OL : Benrahma a fait le bon choix

Les joueurs de l’OL, dont Rayan Cherki, fête un but à Nantes (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Débarqué durant l'hiver à l'OL, Saïd Benrahma a participé au redressement lyonnais et va jouer sa 1re finale de Coupe de France.

L’épopée de l'OL cette saison est, certes, dû à plusieurs facteurs. Mais le plus indéniable d’entre eux, est, sans doute, l’esprit d’équipe qui règne au sein du vestiaire lyonnais. Depuis le mercato hivernal, l’effectif rhodanien s’est étoffé, redécouvert et a su créer une unité. A la vue des nombreux arrivants, on pouvait se demander si des conflits d’égos n’allaient pas voir le jour et bousculer le club qui se trouvait déjà en mauvaise posture. Mais en réalité, c'est tout autre dynamique qui s’est produite. Toute l’équipe dégage une réelle solidarité et la fameuse phrase bateau "le groupe vit bien" prend tout son sens au sein de l'OL depuis cinq mois. Du plus ancien au plus jeune, tout le monde y trouve sa place même si forcément, il n'y en a pas pour tous. Cette cohésion d’équipe a fait un bien fou à Saïd Benrahma, pas forcément le plus heureux des hommes à Londres lors de ses derniers mois à West Ham.

"Ce sont comme mes petits frères"

Dans un groupe où la tranche d'âge va de 35 pour Nemanja Matic à 18 ans pour Malick Fofana notamment, les plus expérimentés ont un rôle important dans le développement de leurs cadets. Passé par plusieurs clubs de Premier League et ayant soulevé la Ligue Europa Conference avec West Ham, Said Benrahma a de la bouteille à 28 ans et se prête avec plaisir à un nouveau rôle. "Ce sont comme mes petits frères. J’essaye toujours de motiver les jeunes à ne rien lâcher. C'est dans les moments difficiles qu'ils vont apprendre. Donc, j'essaie toujours de leur donner cette positivité et d'aider les plus jeunes à avancer. Parce que des fois, ils peuvent être impatients. Et voilà, j'essaie de leur dire que la patience, c'est le plus important, surtout dans le football.", a-t’il déclaré lors du média day organisé par le club.

À quelques jours, de la finale de Coupe de France, les Lyonnais devront être plus soudés que jamais. Car à Pierre Mauroy, c’est une mission commando qui se profile. Seule la détermination et la solidité du groupe pourront les aider à remporter un titre qu'ils n'ont plus touché depuis douze ans.