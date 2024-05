OL : Matić s'exprime sur la situation de Lovren

Plus apparu avec l'OL depuis fin janvier, Dejan Lovren est cloué sur le banc actuellement. Son coéquipier, Nemanja Matić, a assuré que le Croate restait pleinement concerné.

Lorsqu'un groupe tourne, il est difficile pour un entraîneur de tout changer pour relancer un élément qui jouerait moins. C'est le cas entre autres à l'OL de Dejan Lovren. Parfois blessé, le défenseur central n'a plus disputé la moindre rencontre depuis la défaite contre Rennes (2-3) le 26 janvier dernier. Depuis, il a oscillé entre légers pépins physiques, absences et statut de remplaçant.

La charnière Jake O'Brien - Duje Caleta-Car étant inébranlable ou presque, il n'a pas eu sa chance depuis plus de trois mois. Mais son coéquipier, Nemanja Matić, assure que l'ex-footballeur de Southampton est toujours concerné malgré son très faible temps de jeu. "Il a beaucoup d'expérience, je pense que sa carrière parle d'elle-même. C'est vrai que lorsqu'on est dans une situation où on ne joue pas, malgré nos qualités et notre notoriété, ce n'est pas toujours facile à accepter."

"Un très grand professionnel"

Il poursuit. "Je trouve que ce qu'il fait au quotidien, ses entraînements, son engagement pour l'équipe, c'est merveilleux, a positivé le Serbe. Il fait de son mieux, et je suis sûr que le staff apprécie cela. Dejan est un très grand professionnel, ce n'est pas une coïncidence s'il a porté aussi longtemps le maillot de Liverpool. Je suis certain que si on a besoin de lui, il répondra présent."

Sur les quatre affiches restantes, Lovren (11 parties cette saison) a néanmoins peu de raisons d'espérer réapparaître sous la tunique lyonnaise. Si Clinton Mata est disponible, il semble être l'option privilégiée pour remplacer un des deux centraux. La présence d'Adryelson (trois apparitions), lui aussi très peu utilisé, ajoute de la concurrence dans ce secteur.