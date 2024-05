Lille - OL : Paulo Fonseca dithyrambique envers Pierre Sage

Pierre Sage lors d’OL – Strasbourg en Coupe de France (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Ne tarissant pas d'éloges au sujet de son homologue lyonnais, le Lillois Paulo Fonseca a dit tout le bien qu'il pensait de Pierre Sage et de son travail à l'OL.

Il n'est peut-être pas dans la liste des finalistes pour les Trophées UNFP, mais Pierre Sage parvient tout de même à s'attirer les louanges de ses paires. Depuis sa prise de fonction, le coach de l'OL a inversé la dynamique d'un club qui coulait, pour en faire un candidat à l'Europe et à une victoire en Coupe de France. De quoi recevoir les bons mots de Paulo Fonseca, lui aussi salué pour son travail.

"Ce qu'a fait Pierre Sage est magnifique"

Avant la confrontation entre Lille et l'Olympique lyonnais lundi 6 mai à 21 heures, le dirigeant du LOSC a tressé des lauriers à son futur adversaire. "Pour moi, Lyon n'est pas une surprise. Ils ont le meilleur effectif après le PSG. Ils ont fait de gros investissements cet hiver et ont énormément progressé avec cet entraîneur. Ce qu'a fait Pierre Sage est magnifique. Ce sera l'un des matchs les plus difficiles de la saison face à une équipe qui s'est magnifiquement retrouvée."

A la tête du quatrième de Ligue 1, le Portugais est lui présent parmi les cinq heureux élus pour la distinction de fin de saison. Lors du choc du début de semaine, les Dogues tenteront de faire un pas supplémentaire vers la Ligue des champions, et potentiellement grimper sur le podium en cas de mauvaise performance de Brest. De l'autre côté, les Rhodaniens visent la 7e place, qui leur offrirait une qualification européenne inespérée.