Même si Monaco a marqué après moins d'une minute, Pierre Sage a globalement apprécié l'entame de rencontre de l'OL lors du succès face à l'ASM (3-2).

Comme contre les Parisiens une semaine plus tôt, l'OL a démarré de la pire de manière sa rencontre face à Monaco. Après moins de 30 secondes de jeu (22), Wissam Ben Yedder douchait la belle ambiance du soir pour ouvrir la marque. Mais ensuite, les Lyonnais ont bien relevé la tête, prenant le dessus petit à petit sur leur adversaire, au point de mener à la demi-heure de jeu grâce Alexandre Lacazette puis Saïd Benrahma (22e et 26e).

Un début "prometteur" contre l'ASM

C'est cette réaction qui a plus à Pierre Sage. Car contrairement à son voyage dans la capitale, l'Olympique lyonnais a appliqué son plan pour reprendre les choses en main. "Notre début de match contre l'ASM a été plus prometteur par rapport à notre performance contre Paris. Nous avons imposé notre jeu dès le début, avec de l'intensité et mis notre adversaire sous pression, a observé le coach rhodanien ce samedi. A l'inverse, face au PSG (4-1, 2-0 après six minutes), on a eu l'impression qu'il fallait que le résultat nous donne perdant pour commencer à jouer. Dans des rencontres importantes, pour avoir une chance, il est essentiel de bien entamer la partie."

Le déplacement à Lille lundi 6 mai entre incontestablement dans cette catégorie. Chez le quatrième de Ligue 1, l'OL n'aura pas le droit d'être en mode diesel, sous peine de le payer cher. Souverain à domicile cette saison, le LOSC entend profiter de cette réception pour se rapprocher de la Ligue des champions. Dans leur quête de la 7e place, les coéquipiers de Corentin Tolisso seraient même inspirés de pour une fois, ne pas courir derrière le score. Même si les retournements de situation sont devenus "leur marque de fabrique", comme l'a souligné Sage, cela ne passera pas à chaque fois.