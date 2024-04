OL : une équipe à réaction

L’OL a encore une fois connu un succès renversant face à l’AS Monaco (3-2) dimanche. Elle est la meilleure équipe dans l’exercice.

Toujours y croire. C’est la philosophie à laquelle l’OL a choisi de croire cette saison. Le club rhodanien a pris 21 points après avoir été mené au score en Ligue 1. Aucune autre équipe n’est parvenue à en faire autant. Une statistique qui est révélatrice d'un renouveau dans l'état d'esprit notamment. Acteurs statiques dans la zone rouge sur la première partie d'exercice, les hommes de Pierre Sage ont depuis souvent réalisé l’exploit d’inverser la tendance de certains matchs, même lorsqu’on n'y croyait plus (Montpellier, Metz, Toulouse, Nantes, Brest).

Il ne faut pas remonter à bien longtemps pour voir ce scénario se produire. L'Olympique lyonnais a encore une fois connu un succès renversant face à l’AS Monaco (3-2) dimanche au Grand Stade. La surprise avait émergé des travées de l'enceinte décinoise suite au but précoce des Monégasques (Ben Yedder, 1re minute). Mais Alexandre Lacazette et ses coéquipiers ne se sont pas laissés abattre. Ils ont finalement réussi à s’imposer en trouvant une troisième fois la feuille à six minutes du terme de la rencontre (Malick Fofana, 84e).

"On sent une âme "

Il n'y a pas de secret. Pour passer de seulement sept points acquis en quatorze journées à finalement être un candidat européen l'an prochain, il faut une force de caractère sans précédent. Lors de notre émission hebdomadaire "TKYDG "(chaque lundi 19h), Nicolas Puydebois a mis en exergue l’attitude des partenaires de Maxence Caqueret. "Pour se relever d’un début de saison compliqué, il faut une vraie énergie mentale. Je trouve que cet OL-là a un fort caractère, on sent de la solidarité. Il y a une âme qui se dégage de ce groupe", souligne notre consultant.

Suite à leur succès face à la formation de la Principauté, les Rhodaniens se déplaceront à Lille pour la 32e journée de Ligue 1. Une nouvelle case cruciale à cocher pour le technicien lyonnais et ses joueurs. En cas de victoire, ils feront un pas de géant vers l’Europe.