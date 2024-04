Lille - OL : le LOSC probablement sans Benjamin André

Benjamin André Lille (Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Lille ne sera pas au complet pour affronter l'OL lundi 6 mai. Parmi les absents, Benjamin André, touché à la cuisse.

Pour accueillir l'OL lundi 6 mai (21 heures), Lille ne sera pas au complet. Avant le succès face à Metz dimanche (1-2), Paulo Fonseca avait fait un point sur l'infirmerie. Parmi les probables forfaits, celui dommageable pour le LOSC de Benjamin André. "C'est une blessure musculaire au niveau de la cuisse. Il devrait aussi manquer la réception de l'Olympique lyonnais", avait déclaré l'entraîneur portugais.

Le milieu de terrain et capitaine de cette formation lilloise est un élément clé dans l'entrejeu des quatrièmes de Ligue 1, et son absence serait forcément préjudiciable pour les Nordistes. En plus de l'ancien Rennais, Adam Ounas ne sera lui aussi pas de la partie. Le joueur offensif est laissé à disposition de la réserve pour le reste de la saison, choix du coach.

Umtiti certainement forfait

Andrej Ilic et Rafael Fernandes sont en reprise et seront testés avant la 32e journée de L1. En revanche, Samuel Umtiti (genou) Nacho Miramon (pubis) sont toujours aux soins. Il semble donc peu probable de voir l'ex-défenseur rhodanien retrouver son club formateur. Du côté de l'OL, le groupe tout entier devrait être à la disposition de Pierre Sage.