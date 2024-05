L’OL Futsal sanctionné d'un match perdu contre l’ALF

Suite à l’annulation du match et aux incidents qui ont émaillé avant la rencontre, l’OL Futsal a vu la Ligue donner victoire sur tapis vert à l’ALF ainsi qu’un point de pénalité. Il n’y a désormais plus qu’une longueur d’écart entre les deux formations avant la dernière journée.

Ils n’ont rien demandé dans l’histoire et ce sont finalement eux qui vont se retrouver pénalisés. Samedi dernier, les joueurs de l’équipe fanion de futsal de l’OL attendaient avec impatience le choc contre l’ALF à Décines. La pression positive a finalement tourné au cauchemar depuis maintenant une semaine. Quand les Lyonnais avaient la possibilité d’assurer leur titre de champion de Régional 1 contre le club fidésien, c’est un championnat totalement relancé à cause des incidents qui ont entaché la fin de la rencontre de la réserve de l’OL contre le Vaulx United. Réunie, la commission de la Ligue a choisi de donner match perdu aux joueurs de David Touré ainsi qu’un point de pénalité. À une journée de la fin, il n’y a donc plus qu’un point d’écart entre l’OL et l’ALF.

Des conséquences plus importantes à venir ?

Pour rappel, le choc entre les deux premiers de la poule avait été annulé samedi dernier suite à une décision de la municipalité. Une bagarre générale avait éclaté lors du match de lever de rideau, pourtant à huis clos, entre des joueurs de la réserve de l’OL et ceux de Vaulx United. David Touré, entraîneur de l’équipe 1, a fini aux urgences et s’est fait poser des points de suture au front et la Mairie de Décines, particulièrement remontée, a choisi de ne pas faire jouer le deuxième match, en raison d’un risque de voir une autre échauffourée liée à la première rencontre. Dans l’histoire, l’équipe fanion de l’OL Futsal a tout perdu et va devoir impérativement gagner à Condrieu ce samedi. Les sanctions et conséquences pourraient bien être, elles, plus importantes au niveau de la section dans sa globalité...