Le match de futsal entre l'OL et l'ALF annulé

Choc de ce championnat de Régional 1, le match entre l’OL Futsal et l’ALF Futsal n’a jamais débuté. En raison d’incidents ayant éclaté lors du match précédent avec la réserve lyonnaise, la municipalité de Décines a choisi d’annuler la rencontre.

À un quart d’heure du coup d’envoi, il y avait encore du monde devant l’entrée du gymnase Charlie Chaplin de Décines dont notamment les U19 Lilian Coponat et Khalis Merah ainsi que leur coach Amaury Barlet, l’un des fondateurs de l’ALF Futsal. Les supporters de l’OL et de l’ALF Futsal n’avaient pas encore pris position dans les tribunes décinoises et ne l’auront jamais fait. En effet, le choc de Régional 1 n’a jamais débuté ce samedi. Les joueurs lyonnais et fidésiens ont bien commencé leur échauffement, mais le coup d’envoi n’a pas été donné en raison de l’annulation de la rencontre par la municipalité décinoise. Le possible sacre de l’OL Futsal attendra a minima jusqu’à samedi prochain si le match de cette avant-dernière journée n’est pas rejoué entre temps.

Des craintes de représailles

La raison de ce duel non joué au gymnase Charlie Chaplin ? La réserve de l’OL jouait à 14h contre un des nombreux clubs de Vaulx-en-Velin (Vaulx United) en D2. Les Lyonnais se sont imposés et cela n’aurait pas spécialement plu aux Vaudais selon les informations données par la police présente sur place. Une altercation a eu lieu au coup de sifflet final avec notamment des supporters. Rien à voir donc avec le choc entre l’OL et l’équipe de Sainte-Foy-lès-Lyon, mais face à la possibilité de voir les éléments perturbateurs du match précédent revenir dans l’enceinte, la municipalité de Décines n’a pas voulu prendre le risque.