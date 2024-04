La réserve de l’OL en déplacement à Ain Sud (18h)

Officiellement maintenue depuis deux journées, la réserve de l’OL profite de cette fin de saison pour faire tourner son effectif et pourquoi pas accrocher une 4e place. Ce samedi, un déplacement à Ain Sud attend les joueurs de Gueïda Fofana.

La victoire samedi dernier contre le leader d’alors Lyon-La Duchère permet à l’OL d’être encore plus tranquille qu’espéré. Ayant décroché leur maintien la journée précédente, la réserve a signé un gros succès bon pour la confiance même s’ils n’ont désormais plus rien à jouer. Toutefois, cela rend encore plus agréable une fin de saison sans pression avec encore trois matchs à disputer. Le premier de ce sprint final se jouera du côté de Saint-Maurice de Beynost ce samedi en fin d’après-midi. Les joueurs de Gueïda Fofana affrontent Ain Sud, qui lutte pour sa survie en National 3 de son côté.

Pour ce rendez-vous qui pourrait permettre de se rapprocher un peu plus de la 4e place, l’entraîneur lyonnais a mixé son groupe. Il y a forcément les habitués comme Mohamed El Arouch ou encore Sekou Lega. Mais en cette fin de saison et sans objectif vraiment apparent, du temps de jeu va être donné à des joueurs en manque de minutes ou qui ne seront pas conservés à l’issue de la saison. Une dernière danse pour se mettre en évidence individuellement.