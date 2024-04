PSG - OL : Mbock dans le groupe tout comme Marozsan

Griedge Mbock et Sonia Bompastor lors d’OL – Juventus (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

Sortie sur blessure au match aller, Griedge Mbock est bien présente dans le groupe de 22 joueuses pour PSG - OL. En revanche, toujours pas de trace d’Ada Hegerberg.

Après la jeunesse, place à l’expérience. Mercredi, Sonia Bompastor avait fait souffler toutes ses cadres et donner du temps de jeu à de très jeunes pousses contre Guingamp. Trois jours plus tard, il ne reste plus que Maéline Mendy, Kysha Sylla, Alice Marques et Féérine Belhadj pour faire le déplacement jusqu’à Paris. Les joueuses de l’OL ont pris le train en direction de la capitale française en milieu d’après-midi. Elles étaient 22 à monter à bord, car Bompastor peut compter sur un groupe qui a pu récupérer Griedge Mbock et Dzsenifer Marozsan. L’entraîneure lyonnaise avait quelque peu vendu la mèche en conférence de presse, mais il restait une incertitude autour de la défenseuse. Une semaine après sa sortie lors du match aller, Mbock sera bien au Parc des Pinces dimanche (16h).

Encore de la patience pour Hegerberg

Sera-t-elle suffisamment remise ? Il se pourrait bien que Bompastor ne prenne pas de risques et mise sur une doublette Renard - Gilles avec notamment les échéances à venir. Cela reste une bonne nouvelle de voir Mbock dans le groupe, car le pépin physique à la cuisse est forcément moins important que craint au moment de sa sortie. À côté de ça, toujours pas de traces d’Ada Hegerberg qui avait pourtant annoncé un "retour après la trêve internationale". C’était il y a quasiment un mois et rien de nouveau à l’horizon.

Le groupe de l’OL : Belhadj, Benkarth, Endler - Bacha, Carpenter, Gilles, Marques, Mbock, Morroni, Renard, Sombath, Sylla - Damaris, Dumornay, Horan, Majri, Marozsan, Mendy, van de Donk - Becho, Cascarino, Diani