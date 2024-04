Ligue des champions : l’OL veut rejoindre le FC Barcelone à Bilbao

Tenant du titre, le FC Barcelone a renversé la vapeur face à Chelsea et s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions. Ce dimanche (16h), l’OL veut finir le travail contre le PSG afin de s’offrir un remake de la finale de 2022.

On prend les mêmes et on recommence ? Il faudra attendre a minima jusqu’à 18h ce dimanche pour en avoir le cœur net. Mais avant le coup d’envoi de la demi-finale retour entre le PSG et l’OL, toutes les conditions sont réunies pour revivre le scénario de 2022. Samedi, le FC Barcelone a réussi à combler son retard d’un but face à Chelsea et s’est ouvert les portes de la finale grâce à sa victoire 2-0 à Londres. Les tenantes du titre attendent désormais de savoir qui sera leur adversaire à Bilbao le 25 mai prochain. Quelque chose nous dit que l’OL remporte quasiment à l’unanimité les suffrages. Le revers final à Turin en 2022 est toujours en travers de la gorge catalane et il y a un esprit de revanche.

Le fait que le Barça soit qualifié va-t-il pousser les Fenottes à se surpasser encore un peu plus ce dimanche ? Elles n’ont pas besoin de ça, mais cela peut très clairement représenter un surplus de motivation. Quoi qu’il en soit, avant de penser à Bilbao, il faut répondre présent à Paris. Après le scénario renversant du match aller, l’OL a un avantage d’un but à faire fructifier au Parc des Princes. Non pas défensivement, mais devant, si l’on en croit Sonia Bompastor. "L’aspect défensif est important, mais on veut marquer des buts, prendre le contrôle du match, l’emballer et avoir notre destin entre nos mains. La meilleure manière de le faire est d’attaquer."

Un retour qui va avant tout se jouer dans les têtes ?

Ayant pu faire tourner quasiment en totalité son effectif mercredi face à Guingamp, Sonia Bompastor peut compter sur un groupe au complet. Toutefois, le secteur offensif reste orphelin de ses deux buteuses Ada Hegerberg et Eugénie Le Sommer. Dans un duel qui compte, Kadidiatou Diani avait plutôt répondu aux attentes samedi dernier à Décines. Dans son ancien fief qu’est le Parc, l’internationale française sera d’autant plus attendue dans son duel à distance avec Marie-Antoinette Katoto. "J’ai souvent dit que ce genre de matchs appartient aux joueuses, a poursuivi la coach lyonnaise. Le coach peut préparer un plan de jeu, mais après, les détails comptent et cela peut être le talent d’une joueuse. Les deux l’ont."

Le PSG - OL de ce dimanche ne se limitera pas au talent individuel, mais bien aussi à ce qui se passe dans les têtes. Les Lyonnaises ont "l’expérience de gérer ces émotions" et le retournement de situation à l’aller a certainement permis de "marquer le coup mentalement", pour Delphine Cascarino. Au coup d’envoi, l’OL est qualifié pour sa 11e finale de Ligue des champions. Mais le sursaut d’orgueil parisien est attendu. Aux Lyonnaises de rééditer la performance de 2022. Elles avaient validé leur billet pour Turin avec une victoire 2-1 au Parc, après l’avoir emporté… 3-2 à l’aller. Cela fait quand même beaucoup de coïncidences.