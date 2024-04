OL Futsal : David Touré touché pendant les incidents samedi

Le choc entre l’OL et l’ALF Futsal n’a pas eu lieu en raison d’incidents lors du match de lever de rideau. Dans ces affrontements, David Touré, le coach lyonnais, a dû finir aux urgences et s’est vu poser des points de suture au front.

Ils n’avaient rien demandé et pourtant les joueurs de futsal de l’OL et de l’AFL ont dû se faire une raison samedi. En raison d’incidents et d’une bagarre générale lors du match de lever de rideau, le choc de Régional 1 a été annulé et reporté à une date ultérieure. Il y avait forcément de la déception chez les nombreux supporters présents devant l’entrée du gymnase Charlie Chaplin de Décines. Il y en avait également chez les joueurs surtout lyonnais puisque ces derniers avaient la possibilité d’être sacrés champions devant son public et face à son meilleur ennemi dans ce championnat. Malheureusement, c’est une bien mauvaise image qui touche encore le football même si c’est du foot en salle.

Des sanctions à venir pour un joueur lyonnais ?

Quelques heures après les tristes évènements, on en sait un peu plus sur les deux blessés avancés par la police dès samedi. Parmi eux, David Touré, l’entraîneur de l’équipe première de l’OL. Ce dernier a reçu un coup de genou au niveau du front et a dû finir aux urgences. Il s’est également fait poser des points du suture. Pour le moment, le match entre l’OL et l’ALF n’a pas été reprogrammé et des sanctions pourraient tomber contre un joueur de la réserve de l’OL, coupable d’avoir déclenché les incidents contre Vaulx United.