Ligue 1 : quelle chance pour l’OL de finir 6e ou 7e ?

Après avoir pris neuf points sur douze en avril, l’OL attaque la dernière ligne droite de sa saison lundi (21h) à Lille. À trois journées de la fin, les prédictions n’assurent pourtant pas un avenir européen aux Lyonnais.

On leur promettait l’enfer dans ce mois d’avril et les joueurs de l’OL ont plutôt fait mentir les pronostics. À l’image de cette seconde partie de saison complètement folle, la formation lyonnaise n’a pas coulé malgré le calendrier plutôt corsé attendu en avril. Avec Brest, le PSG et Monaco parmi les quatre matchs du dernier mois, l’OL a réussi à récolter neuf points sur douze possibles. Plus qu’intéressant, cela permet de garder des espoirs d’Europe pour la saison prochaine. Le déplacement à Lille lundi (21h) devrait permettre d’en savoir un peu plus sur ces ambitions qui, statistiquement, sont encore loin d’être gagnées.

8e ou 9e à la fin de la saison selon Opta

À l’heure de démarrer le mois de mai et le sprint final de la Ligue 1, Opta s’est de nouveau livré à des prédictions en simulant les résultats des trois dernières journées de championnat. À ce petit jeu et malgré des confrontations contre Strasbourg (13e) et Clermont (18e), les hommes de Pierre Sage seraient loin d’être européens. La plus forte probabilité serait que l’OL reste à la 8e place qu’il occupe actuellement (35,2%). Pire, alors que les Lyonnais cherchent la 6e (7,2%) ou la 7e place (19,4%), c’est avant tout la 9e place qui arrive en second lieu dans les prédictions du spécialiste de la data avec 28,2%. Quand on sait que les chances de se maintenir étaient quasiment nulles après 14 journées, seule la vérité du terrain servira de juge de paix.