L’OL face à l’une de ses bêtes noires des dernières années

Dans sa soif d’Europe, l’OL se frotte à Lille lundi soir (21h). Battus à l’aller, les Lyonnais espèrent vaincre le signe indien pour continuer à croire en leurs rêves.

Gagner pour continuer d’y croire et mettre la pression sur l’OM. Lundi, l’OL monte dans le nord de la France pour affronter le LOSC dans son antre Pierre Mauroy. Cette enceinte est loin d’être une forteresse prenable pour les Lyonnais ces dernières années. Ils n’ont plus connu la victoire depuis plus de sept ans à Lille. À l’époque, Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et Anthony Lopes avaient déjà leur place dans le onze. Mais, Maxwel Cornet avait inscrit le but vainqueur en novembre 2016. Une éternité. Toutefois, il n’y a pas que dans le nord que les Dogues restent un poil à gratter pour l’OL. Hormis la victoire acquise un peu à la surprise générale en novembre 2022 pour la première de Laurent Blanc sur le banc lyonnais à Décines, la formation rhodanienne a toujours dû partager les points et repartir bredouille de ses confrontations contre Lille.

Duel de buteurs entre Lacazette et David

Avec sept défaites et six nuls sur les quatorze derniers matchs, l’OL n’a pas l’ascendant psychologique en Ligue 1. Toutefois, les deux récents rendez-vous en Coupe de France ont tourné à l’avantage des Lyonnais qui rêvent d’Europe. Il faudra pour ça faire un nouveau gros coup au stade Pierre Mauroy. Une façon de mettre la pression sur l’OM qui affrontera Reims le 15 mai prochain, en reprenant provisoirement la 7e place. Dans son duel de buteurs avec Jonathan David, Alexandre Lacazette serait bien avisé de rééditer sa performance individuelle de la saison dernière. De retour de blessure, il avait joué les sauveurs à Lille en inscrivant un doublé en l’espace de six minutes (3-3).