OL : Lacazette élu joueur le plus performant du mois d’avril

Alexandre Lacazette après son but lors d’OL – Valenciennes (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Dans le cadre d’un sondage publié sur les réseaux sociaux de l’OL qui visait à élire le joueur le plus performant du mois d’avril, Alexandre Lacazette a été largement désigné par les supporters rhodaniens.

Élu comme l’homme du match par ses supporters face à l'AS Monaco (3-2), Alexandre Lacazette a reçu une nouvelle fois les éloges des tribunes. Dans un sondage publié sur les réseaux sociaux de l’OL, les fidèles du club avaient l’occasion de désigner le joueur le plus performant du mois d’avril. Les nominés étaient au nombre de 3, Alexandre Lacazette figurait aux côtés de Said Benrahma et de Maxence Caqueret. Sans trop de surprise, l’attaquant de 32 ans s’est situé en tête du podium (41% des voix). À juste titre, car le capitaine rhodanien possède la très bonne dynamique de 5 buts et 1 passe décisive en 5 matchs sur le mois qui vient de s’écouler. Mis sur la touche lors des trophées UNFP, le 3ᵉ meilleur buteur de Ligue 1 (16) a pu compter sur la reconnaissance de ses supporters.

Lacazette en sursis

L’un des acteurs de la renaissance lyonnaise cette saison doit tout de même faire preuve de vigilance sur le terrain. Alexandre Lacazette avait écopé d’un premier carton jaune lors de la rencontre en demi-finales de Coupe de France face à Valenciennes (3-0). Après avoir ouvert le score sur penalty (51ᵉ), l'ancien Gunners avait volontairement retiré son maillot afin de célébrer. Sa seconde sanction était lors du succès face à Nantes (3-1) en championnat, à la suite d’un coup de coude sur Nathan Zézé.

Si le capitaine de l’OL cumule un troisième carton jaune sur les dernières journées restantes, il se verra suspendu non pas sur la rencontre suivante, mais celle encore après. Avec comme objectif de vaincre le PSG en finale de Coupe de France (25 mai), le meilleur buteur du club rhodanien devra se tenir à carreau face à Clermont. Un pari risqué lorsqu’on connaît le fort tempérament d’Alexandre Lacazette. L’aligner sur le banc, le 12 mai prochain contre la lanterne rouge de Ligue 1, ne serait pas un choix incohérent pour Pierre Sage.