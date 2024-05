OL : l’appétit vient en mangeant

Les joueurs de l’OL fêtant leur troisième but avec Pierre Sage (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Acteur statique de la zone rouge au début de saison, l’OL a su se sortir du gouffre. En cette fin d’exercice, les Rhodaniens affichent de grandes ambitions. Des aspirations de tailles, qui, à l’heure actuelle, se concrétisent.

Parler c’est bien, mais le faire c’est mieux. L’OL avait affiché de grandes ambitions pour cette fin de saison. À la suite de la qualification en finale de Coupe de France face à Valenciennes (3-0), Pierre Sage et son staff avaient rassemblé la totalité de l’effectif, afin de mettre au clair leurs attentes. Au vu de la grande forme de ses joueurs, le technicien de 44 ans affirmait vouloir être candidat pour l’Europe l’an prochain. Une ambition, encore utopique lors du début de saison cataclysmique de l’OL, mais qui pourrait bel et bien finalement voir le jour. Malgré un calendrier coriace, le club rhodanien a su glaner un bon nombre de points (12 en 4 matchs) sur ces dernières journées. Les Lyonnais se sont notamment imposés face aux concurrents à la deuxième place de l’élite, Brest (4-3) et Monaco (3-2).

Continuer d’être ambitieux

À l’issue de la 31ᵉ journée de Ligue 1, rien est encore joué, Rennes (9ᵉ) et Lens (6ᵉ) ne sont séparés que par seulement 4 légers points. La compétitivité du milieu de tableau du championnat cette saison, n’offre pas d’autre choix aux Olympiens que de conserver leur ambition. L'Olympique lyonnais se place actuellement 8ᵉ du classement de Ligue 1 à un léger rang de l’OM. Les deux formations sont à égalité au niveau des points (44 chacun), mais les Marseillais prennent le dessus au goal-average (18 buts d’écarts). En vue d’un déplacement difficile à Lille (5 matchs sans défaite), l’OL se devra de livrer une prestation de taille à Pierre Mauroy. En cas de succès, Pierre Sage et ses joueurs pourraient faire un bond de géant au classement de Ligue 1.