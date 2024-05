Selon le logiciel de statistiques "WYSCOUT ", l’OL possède deux des joueurs les plus performants en phase d’actions progressives dans l’élite cette saison.

Maxence Caqueret a délivré 223 passes progressives en Ligue 1 cette saison. Il est le deuxième plus performant dans le domaine derrière Téji Savanier (244). Pour qu’une action soit considérée comme progressive, il faut qu’elle ait permis à l’effectif de glaner vers le but adverse, 30/15 ou 10 mètres à la suite de celle-ci. Une statistique qui justifie le statut de Maxence Caqueret à l’OL cette saison. Le milieu de terrain de 24 ans s’avère être un élément indispensable dans l’effectif.

Il a été titulaire lors de chaque rencontre du club rhodanien et cumule le plus gros temps de jeu de l’équipe (3.191 minutes, TCC). Le natif de Vénissieux est un élément clé dans le nouveau schéma de jeu affiché par Pierre Sage. Depuis l’arrivée du technicien lyonnais, Alexandre Lacazette et ses coéquipiers ont acquis la faculté à être décisif en phase de contre-attaque. Ils l’ont prouvé une fois de plus, durant le succès renversant face à l’AS Monaco (3-2), lors du but victorieux de Malick Fofana (84ᵉ).

Un cocktail décisif

Maxence Caqueret est également performant en phase de courses progressives. Le milieu rhodanien se place à la 6ᵉ place, à égalité avec Youssouf Fofana (65 chacun). Mais le joueur de l’OL est devancé par son coéquipier Rayan Cherki. Le joueur offensif de 20 ans cumule 76 courses progressives et se place deuxième dans le domaine, devancé par Julien Ponceau (79). Le natif de Pusignan profite de sa grande qualité technique afin de se projeter vers l’avant et être décisif à son équipe (meilleur passeur avec 5 offrandes).

Le bon équilibre entre Maxence Caqueret et le meneur lyonnais permet à l’OL d’être une équipe dangereuse en attaque rapide. De plus, Pierre Sage possède un atout de taille à la finition. Alexandre Lacazette est sur une dynamique positive de 5 buts en 5 matchs au mois d’avril. Il faudra poursuivre cette série à Pierre Mauroy face aux Lillois. Les Rhodaniens, actuellement 8ᵉ à égalité avec l’OM, pourraient faire un bond en avant au classement de Ligue 1 en cas de succès.