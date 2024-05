L’OL va se frotter à la machine à marquer lilloise

Après le PSG et Monaco, l’OL affronte une nouvelle formation du haut de tableau avec Lille. Sur un petit nuage ces dernières semaines, le LOSC peut compter sur une attaque de feu en 2024.

Encore un col à grimper et l’OL en aura terminé avec son ascension de la montagne en Ligue 1 depuis un mois. Avec Brest, le PSG, Monaco et Lille, les Lyonnais savaient qu’ils avaient un calendrier des plus corsés pour cette fin de saison et la course à l’Europe. Avant de se rendre à Lille lundi soir (21h), les hommes de Pierre Sage s’en sont plutôt bien sortis avec six points pris sur neuf possibles.

Seule la performance ratée (4-1) contre le PSG laisse un goût un peu amer avec ce non-match à cause des deux buts encaissés d’entrée de jeu. Seulement, quand on ne donnait pas cher de leur peau, les Lyonnais sont plus que jamais dans la course à l’Europe. Toutefois, il faudra faire un résultat à Lille pour se mettre encore plus dans de meilleures dispositions avant d’aller à Clermont et recevoir Strasbourg.

David sur un nuage en 2024

Au Stade Pierre Mauroy, qu’il retrouvera le 25 mai en Coupe de France, l’OL va devoir resserrer les rangs. Dans les trois matchs capitaux, les coéquipiers d’Anthony Lopes ont montré une réelle fébrilité défensive (9 buts encaissés). Ce n’est pas contre le LOSC que la pression offensive va se stopper, bien au contraire. Lille réalise une deuxième partie de saison assez exceptionnelle dans les résultats, mais aussi en attaque.

Avec 24 buts inscrits en 2024, les Dogues sont la troisième équipe (à égalité avec Brest) à avoir marqué le plus de buts en Ligue 1 depuis le mois de janvier. Avec 12 réalisations dans cette année civile, Jonathan David a lui retrouvé le chemin des filets et sera clairement la menace numéro 1 pour l’OL. Jonathan David - Alexandre Lacazette, c'est un match dans le match qui se profile.