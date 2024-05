OL académie : les U16 disputent un tournoi en Guadeloupe

Dans le cadre de l'édition 2024 du tournoi international "Mémorial Jose Gaydu" en Guadeloupe, les jeunes U16 de l’OL ont pris part à l'événement depuis mercredi.

Direction la Guadeloupe. Les jeunes membres de la catégorie u16 de l'OL se sont envolés vers les Antilles en début de semaine afin de prendre part au tournoi international "Mémorial Jose Gaydu". Cet événement consiste à développer le football en Guadeloupe. Il permet aux jeunes Guadeloupéens de s’illustrer devant des grands clubs du monde entier. Les 7 sélections locales se confrontent à 9 formations internationales. Parmi les invités, figurent l’Ajax Amsterdam, l’AS Monaco, Le Havre, l'Inter Miami et le dernier vainqueur en date, le Fluminese du Brésil.

Quelques sélections internationales se sont également prêtées au jeu, telles que le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Martinique. Le tournoi a débuté ce mercredi 1er mai et prendra fin samedi 4 mai. Les équipes sont divisées en 4 poules, l’Olympique Lyonnais étant dans la poule B (Côte d'Ivoire, Martinique, Sélection CANGT). Ils affichent une équipe assez jeune composée de neuf joueurs issus de la génération 2008 et de sept joueurs nés en 2009.

Deux premières échéances réussies

Les joueurs de Nicolas Brun se sont mis dans les meilleures dispositions pour l’entame de ce tournoi. Les Gones ont d'abord vaincu sans trop forcer la sélection de la Martinique mercredi matin, sur un score de 4-0. Sur le stade de la Moule, Hamdani, Hoareau, Nechab, Himbert se sont illustrés avec une réalisation. Plus tard dans la journée (17h, heure locale), les Lyonnais ont défié les joueurs guadeloupéens du CA Nord Grand Terre. Une fois de plus, l’Olympique lyonnais s’est largement imposé (3-0), grâce à un nouveau but de Nechab et à un doublé de Garcia. Le club rhodanien termine sa phase de poule ce jeudi face à la Côte d'Ivoire. En cas de succès, le club rhodanien filera directement en demi-finale vendredi.