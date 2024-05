Corentin Tolisso, Maxence Caqueret et Alexandre Lacazette avant OL – Monaco (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Dans un effectif composé quasiment à 50% de joueurs français et internationaux, l’OL se démarque en Ligue 1 avec les éléments formés à l’Académie.

En Ligue 1, certains clubs ont presque exclusivement un effectif composé de joueurs français. Avec 83% de son effectif issu du territoire français, Le Havre est la référence dans ce domaine dans le championnat. À l’OL, la composition du groupe de Pierre Sage est plutôt diversifiée avec quasiment un équilibre entre joueurs nationaux et internationaux (46 et 54%). Cela place le club lyonnais dans le ventre mou de la Ligue 1 si l’on se réfère au classement effectué par l’Observatoire du football. Le CIES s’est en effet intéressé à l’ancrage territorial et avec un indice de 46,2, l’OL se classe à la 9e place en Ligue 1.

Une tradition qui va perdurer ?

Toutefois, il y a bien un point sur lequel se démarque le club lyonnais : la formation et la place donnée aux jeunes dans le groupe professionnel. Dans cette saison 2023-2024, 32% de l’effectif sort de l’OL Académie (trois saisons entre 15 et 21 ans). Le club lyonnais est le seul à passer la barre des 30% en France, talonné par Le Havre et Montpellier avec 29% de joueurs français issus du centre de formation. Reste désormais à savoir si cette stratégie perdurera dans le temps ou si l’arrivée de John Textor à la tête de l’OL va remettre en cause cette formation et surtout cette présence du cru dans l’équipe première.