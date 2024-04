L’OL a le calendrier le plus difficile de Ligue 1 pour Opta

Remonté à la 7e place le week-end dernier, l’OL veut croire à un destin européen la saison prochaine. Sur l’ensemble des 18 clubs de Ligue 1, les Lyonnais ont le calendrier le plus difficile d’après Opta.

La première étape a été passée, non sans encombre, mais l’OL a rempli un premier objectif le week-end dernier. En prenant le meilleur sur Brest (4-3) dans une fin de match invraisemblable, les joueurs de Pierre Sage ont saisi l’opportunité qui s’offrait à eux : continuer leur remontée et s’emparer provisoirement de la 7e place en Ligue 1. L’appétit vient en gagnant à Décines et l’objectif est clairement affiché depuis deux semaines, à savoir finir européen pour la saison prochaine et pourquoi pas y parvenir par le championnat avec la finale de la Coupe de France. Sur les six matchs du sprint final, les Lyonnais n’en ont désormais plus que cinq avec comme prochaine étape, un déplacement au Parc des Princes pour affronter le PSG (dimanche, 21h).

Calendrier favorable pour Rennes, Lens et l'OM

Un adversaire de taille, comme à peu près tout ce qu’il restait à l’OL dans cette fin de saison. On savait que le calendrier ne serait pas une partie de plaisir au moment de rêver d’Europe, mais Opta a confirmé ce sentiment. Avec un indice de difficulté de 86,3, le calendrier lyonnais est le plus ardu de toute la Ligue 1 et de loin. Metz, deuxième formation la moins bien lotie d’après le "Power Ranking" d’Opta, affiche un indice de difficulté de 85,8.

Pour ce qui est des concurrents directs de l’OL, c’est plutôt l’inverse. Trois des quatre indices les plus faibles sont à mettre au crédit de Rennes (81,9), Lens (82,3) et Marseille (82,4). Mais on a pu voir depuis quelques semaines que la vérité des chiffres et des statistiques est très loin de celle sur le terrain. Pour le moment, cela réussit plutôt bien aux coéquipiers d’Alexandre Lacazette.