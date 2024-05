OL - Mercato : Manchester United veut garder Malard

Melvine Malard lors d’OL – Juventus (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP)

Prêtée avec option d’achat par l’OL depuis le début de la saison, Melvine Malard semble avoir convaincu Manchester United. Le club anglais se dit disposé à continuer l’aventure avec l’attaquante française.

Le bonheur est dans le prêt ? Il paraîtrait bien que oui pour Melvine Malard. Consciente que son temps de jeu connaitrait un coup de moins bien cette saison avec l’OL, l’attaquante avait demandé son départ à Sonia Bompastor. Elle avait rejoint dans la foulée à Manchester United courant septembre. Ce prêt avait été assorti d’une option d’achat que le club mancunien serait en passe de vouloir lever. C’est en tout cas une volonté de l’entraîneur de ManU, Marc Skinner. "Si cela convient et fonctionne à la fois pour Melvine et Lyon et pour Manchester United, alors nous envisagerons de concrétiser le projet. Mais nous devons nous assurer que nous disposons d'une évaluation claire pour que cela se produise."

Une évolution dans l'axe de l'attaque

Loin d’être une titulaire en puissance dans le nord de l’Angleterre, Melvine Malard a malgré tout réussi à apporter un certain réalisme à ses entrées. Auteure de six buts en dix-sept matchs de championnat, l’internationale française a séduit Skinner aussi bien sur le terrain qu’en dehors. "J'ai été impressionné par Melvine, en particulier par son caractère. C'est quelqu'un de très bien. Dans le passé, Melvine a surtout joué sur le côté gauche à Lyon. Mais depuis que nous avons mis Melvine en 9, j'ai l'impression qu'elle a cette touche de finisseuse." Assurant que la relation a évolué au cours de la saison, Marc Skinner espère pouvoir continuer cette collaboration au-delà de la saison en cours. Ne reste plus qu'à s'entendre avec l'OL, très certainement sur le montant du départ.