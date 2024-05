Renard ne voit pas de rivalité entre l’OL et le Barça

Wendie Renard face à Putellas lors d’OL – Barça, en finale de Ligue des champions 2019 (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP)

Se considérant comme la meilleure équipe du monde, l’OL et le FC Barcelone vont de nouveau se faire face en finale de Ligue des champions. Toutefois, Wendie Renard ne voit pas de rivalité entre les deux formations.

Comme on se retrouve. Deux ans après Turin et cinq après celle de 2018-2019, l’OL et le FC Barcelone vont s’affronter une troisième fois en finale de la Ligue des champions. Ce duel, beaucoup de personnes l’attendaient afin d’avoir un nouvel affrontement entre deux équipes qui se considèrent comme la meilleure du monde. Le rendez-vous du 25 mai donnera-t-il une réponse à cette question ?

La finale de 2022 avait montré qu’il ne fallait pas enterrer trop rapidement les Lyonnaises, sans pour autant rabaisser le Barça. Les deux formations sont les locomotives du football féminin en Europe. Pourtant, Wendie Renard estime qu’il "n’y a pas de rivalité" avec les Barcelonaises. Est-ce l’histoire lyonnaise qui parle ? Très certainement. À Bilbao, l’OL disputera sa 11e finale européenne et rêve d’un neuvième titre sur la scène continentale.

Un esprit de vengeance en Catalogne ?

Le FC Barcelone, malgré les records d’affluence, n’en est qu’à sa 4e si l’on peut dire, mais est à chaque fois reparti bredouille de son affrontement contre les Fenottes. Il y a forcément un petit esprit de vengeance en Catalogne, comme l’a titré Mundo Deportivo au lendemain de la qualification (1-2) de l’OL face au PSG. "Je pense qu’elles ont à cœur, après tout ce qu’on a pu démontrer contre elles, de gagner, a poursuivi la capitaine lyonnaise. Mais nous aussi. Il n’y a pas de favori, on est en finale de Ligue des champions. Ce n’est pas parce qu’on a gagné huit fois la Ligue de champions avant qu’on gagne avant même de rentrer sur le terrain." Se croire arriver, la plus grosse des erreurs et le FC Barcelone est bien placé pour le savoir.