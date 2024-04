OL féminin : 11e finale de Ligue des champions pour les Fenottes

Amel Majri, Wendie Renard et Selma Bacha, joueuses de l’OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Vainqueur du PSG, l’OL féminin va vivre sa 11e finale de Ligue des champions. Wendie Renard a pris part à l’ensemble de ces grands rendez-vous.

Ce sont des statistiques qui marquent. Meilleur club féminin d’Europe depuis une quinzaine d’années, l’OL féminin réussit à perdurer au plus haut niveau chaque saison ou presque. Bien que n’étant pas parvenues à rallier la finale de la Ligue des champions en 2023, les Fenottes retrouvent ce stade de la compétition en 2024. Comme en 2022, lors de leur dernier sacre, elles défieront Barcelone le 25 mai prochain. Il s’agira de leur 11e participation à ce rendez-vous pour la couronne européenne en 17 ans.

Avec huit succès dans l’épreuve, les Lyonnaises sont incontestablement les reines de ce tournoi devenu de plus en plus compétitif. Elles ambitionnent désormais de glaner un 9e trophée, ce qui leur permettrait de rentrer encore un peu plus dans l’histoire. Après avoir éliminé le Paris Saint-Germain grâce à deux succès (3-2 et 1-2), les joueuses de Sonia Bompastor se mesureront aux championnes en titre.

Encore une finale pour Renard

Contre le Barça, une légende du jeu sera sous les projecteurs : Wendie Renard. La capitaine et défenseure disputera elle aussi sa 11e finale de coupe d’Europe. De toutes les campagnes depuis 2006, la Martiniquaise visera un 37e ou 38e trophée en carrière selon le dénouement en championnat. Un total qui la place logiquement tout au haut de ce classement chez les Rhodaniennes, juste devant Eugénie Le Sommer (32).