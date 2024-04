Alexandre Lacazette lors d’OL – OM (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

A trois journées de la fin du championnat, plusieurs équipes peuvent encore atteindre la 7e place. Actuellement, les principaux adversaires de l’OL se nomment l’OM et Rennes.

Bien sûr, la véritable liste des candidats encore en course est plus longue, mais après 31 journées, il semble que trois formations se démarquent pour la 7e place de Ligue 1. Nous avons tout d’abord l’OM, actuel détenteur de ce strapontin, mais aussi l’OL, 8e, et Rennes, 9e.

Ces trois équipes se tiennent en deux points : 44 pour Marseille et l’Olympique lyonnais, et 42 pour le Stade Rennais. Ajoutons que Lens, 6e (46), ainsi que Toulouse et Reims (40) pourraient également être concernés. Mais ici, nous nous intéresserons principalement aux quatre clubs directement impliqués.

L'OL compte sur sa dynamique

Commençons par les hommes de Pierre Sage. Portés par une énergie nouvelle, ils sont la deuxième formation la plus performante en 2024, derrière le PSG (28 unités récoltées). Cette folle remontée leur permet de viser ce 7e rang, qui leur assurerait une participation à une coupe d’Europe, peu importe leur résultat en finale de la Coupe de France. Mais avant ce grand rendez-vous, et pour se donner toutes les chances d’être européens, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette devront défier Lille (6 mai), se rendre à Clermont (12/05) et accueillir Strasbourg (19/05).

Passons ensuite aux Phocéens. Ils ont leur destin entre leurs mains après leur succès capital contre Lens dimanche (2-1). Avec ce succès, ils peuvent même ambitionner la 6e place, selon leur résultat face à Lorient (12/05), Reims (15/05) et Le Havre (19/05). Un calendrier favorable sur le papier, mais qui devra être combiné avec la demi-finale de Ligue Europa l’opposant à l’Atalanta Bergame. Les protégés de Jean-Louis Gasset disputeront 5 rencontres en 18 jours, et peut-être y perdront-ils des plumes dans ce sprint final.

Lens, 6e, regarde dans le rétro

Les Lensois, eux, n’avancent pas très vite, et le wagon derrière le groupe de Franck Haise se rapproche à grands pas. Ils ont réalisé la très mauvaise opération du week-end dernier, et ont vu Nice (5e) s’éloigner. Pour conserver leur 6e position, qui pourrait être menacée, ils devront bien négocier la réception de Lorient (03/05), le voyage au Roazhon Park (12/05) et le duel face à Montpellier (19/05).

Enfin, les Bretons sont en difficultés dernièrement et ont chuté au classement. Leur programme s’annonce en plus délicat, avec le FC Metz loin d’avoir abandonné sa lutte pour le maintien (04/05), puis Lens (12/05) et Reims (19/05). Leur dynamique est la moins bonne des quatre adversaires, mais avec seulement deux longueurs de retard et une différence de buts favorable par rapport à l’OL (+7 contre -9), ils peuvent encore y croire.

Calendrier de l’OL (8e, 44 points) en Ligue 1 :

Lille - OL (06/05)

Clermont - OL (12/05)

Strasbourg (19/05)

Lens (6e, 46 points) :

Lorient (03/05)

Rennes (12/05)

Montpellier (19/05)

OM (7e, 44 points) :

Lorient (12/05)

Reims (15/05)

Le Havre (19/05)

Rennes (9e, 42 points) :