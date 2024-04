Ligue 1 - OL : une différence de buts négative qui pourrait peser

Gift Orban (OL) face à Baptiste Santamaria et Steve Mandanda (Rennes) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Seule équipe de la première partie de tableau avec une différence de buts négative, l’OL pourrait payer cela lors d’une fin de saison qui s’annonce serrée.

Plusieurs 4 à 1, deux 3 à 0 face à Lens et Marseille… Si l’Olympique lyonnais a redressé la barre après une première partie de saison catastrophique, il paye encore certaines lourdes défaites. Avec comme seul "gros résultat" lors de ses victoires, un 3 à 0 contre Toulouse, sa différence de buts après 30 journées est de -10. Une anomalie dans ce top 9 où tous ses adversaires ont un goal average positif.

Le 1er critère départageant les équipes à égalité

Après les affiches de mercredi, toutes les écuries de Ligue 1 ont joué le même nombre de rencontres. On voit donc que derrière l’OL et son -10, on retrouve les Lensois et leur +7 puis les Rennais et Marseillais (+8) dans la première moitié de tableau. Les hommes de Pierre Sage ont donc très peu, voire aucune, chance de revenir à hauteur de leurs concurrents sur ce point précis. Or, cette statistique n’est pas anodine, puisqu’en cas d’égalité à l’issue de la saison, les clubs sont départagés par ce critère en premier lieu.

Dans sa lutte face à Rennes (42 unités), l’OM (41) et Reims (40, -4) pour le dernier strapontin potentiellement qualificatif pour l’Europe (la 7e place), la formation rhodanienne part avec un désavantage. C’est d’ailleurs à cause de cela que les Phocéens sont désormais 8es. Les coéquipiers d’Alexandre Lacazette devront sans doute compter une longueur de plus que leurs opposants afin de les devancer au classement, et donc gagner beaucoup de matchs sur les quatre restants. Réponse de ce feuilleton à suspense le dimanche 19 mai prochain.