Utilisé lors des finales de la Coupe de France féminine et masculine, le dispositif de sonorisation des arbitres pourrait être généralisé dès la prochaine saison de Ligue 1.

Une révolution pour l’arbitrage français ? Selon nos confrères du Parisien, nous pourrions connaître un chamboulement, ou plutôt une confirmation, dans le milieu assez conservateur des arbitres. On le sait, ces derniers seront équipés d’un système d’une sonorisation complète pour les finales de la Coupe de France féminine et masculine. Mais ce test devrait être suivi par une application dès l’exercice 2024-2025.

Volontaire depuis de longs mois auprès de l’Ifab (l’institution en charge des lois du jeu) pour prémunir les officiels de ce dispositif, la FFF est convaincue du bien fondé de la démarche. Rappelons que ces dernières semaines, les dirigeants de Ligue 1 ont régulièrement exprimé leur mécontentement vis-à-vis des décisions des hommes et des femmes tenant le sifflet. Tout cela a d’ailleurs créé un climat globalement malsain autour de l’arbitrage dans l’Hexagone.

Les échanges entre le Var et l'arbitre resteront secrets

Concrètement, l’application de ce mécanisme suivrait ce qui se fait aux États-Unis, en NFL ou en NBA. Ainsi, les spectateurs pourront entendre l’arbitre uniquement lorsqu’il ouvrira son micro pour expliquer une décision, après visualisation du VAR par exemple. En revanche, il ne sera toujours pas possible d’écouter les échanges entre l’assistance vidéo et l’officiel du centre, choix de la FIFA.

Depuis février 2024, l’instance régissant le football mondial a autorisé la France à expérimenter la sonorisation. Une pratique qui pourrait donc perdurer et s’élargir. Avec le programme “Sur écoute” de Prime Video, il était déjà possible d’entendre après le match les conversation entre les arbitres et les acteurs du jeu. Le diffuseur du championnat équipe la personne aux commandes de la partie d’un micro, et certaines séquences sont ensuite proposées aux téléspectateurs.