Orel Mangala face à Morgan Sanson lors d’OL – Nice (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Présenté comme l’un des espoirs du renouveau de l’OL, Orel Mangala a finalement disparu des radars, n'ayant pas joué en Ligue 1 en avril.

Sur le banc lors de la rencontre qui opposait le PSG et l’OL dimanche (4-1), Orel Mangala n’a pas foulé la pelouse, une nouvelle fois. Depuis son arrivée au club en février dernier, le milieu belge a effectué seulement sept matchs sous la tunique lyonnaise (14 pour Nemanja Matić et 11 pour Saïd Benrahma). Pourtant, les premières apparitions du milieu de terrain présageaient du bon. Joueur clé de la rencontre face à l’OGC Nice, Orel Mangala avait inscrit le but victorieux.

Blessé depuis la demi-finale de Coupe de France contre Valenciennes en raison d’une mini-rechute à sa blessure d’avant la trêve, l’ancien de Nottingham Forest avait été écarté des terrains pendant plusieurs semaines. De retour dans le groupe pour affronter le Stade Brestois (4-3), Corentin Tolisso lui avait été préféré pour solidifier l’entrejeu. Lors de notre émission hebdomadaire "Tant qu'il y aura des Gones" (chaque lundi à 19h), Nicolas Puydebois mettait en exergue le potentiel de l'international belge. "Le peu de fois où il a joué, il a su apporter de l’impact physique, de l’intensité dans les duels. Il se passait quelque chose", soulignait notre consultant.

Un match en deux mois

Mais depuis la défaite contre Lens, lors de laquelle il a touché le poteau, on l'a vu seulement face au VAFC. Les pépins physiques n'expliquent pas tout, puisqu'il n'a pas quitté sa chasuble contre Reims, Nantes et Paris. Pourtant, si Matic et Maxence Caqueret apparaissent comme indéboulonnables actuellement, Mangala devrait au moins la possibilité de concurrencer Corentin Tolisso. Ce dernier a rehaussé un peu son niveau lors des précédentes affiches, mais même en cours de jeu, Pierre Sage choisit de ne pas faire appel au Belge.

Arrivé sous la forme d'un prêt payant de 11,7 millions d’euros, assorti d'une option d’achat d'environ 17,5 millions d’euros, le footballeur de 28 ans a bien sûr besoin d'un temps d'adaptation. Les blessures ne l'ont pas aidé à s'acclimater à sa nouvelle formation et à se faire une place dans le 11. Néanmoins, l'OL aura sûrement besoin d'un Mangala en forme pour atteindre ses objectifs de fin de saison, et ne pas l'avoir vu en Ligue 1 depuis le 3 mars interroge forcément. Avec une seule partie disputée en deux mois, le rythme pourrait en plus lui manquer.