Mangala de retour à l’entraînement avant OL - Brest

Orel Mangala (OL) contre André Gomes (Lille) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Blessé depuis le retour de trêve internationale, Orel Mangala postule pour la réception de Brest au Parc OL dimanche (20h45). Pierre Sage devrait avoir un groupe au complet, en dehors de Duje Caleta-Car suspendu.

Après la victoire à Nantes, l’OL peut jouer l’esprit un peu plus libéré. Avec désormais 38 points au compteur, la formation lyonnais a acté son maintien en Ligue 1 et peut maintenant regarder vers le haut dans cette fin de saison. Il y aura des cols à monter dont le premier à Décines contre Brest dimanche (20h45). Pour cette 29e journée de Ligue 1, Pierre Sage devrait pouvoir compter sur un effectif au complet. Blessé depuis la demie contre Valenciennes en raison d’une mini-rechute à sa blessure d’avant trêve, Orel Mangala est de nouveau sur le pont. Le milieu belge, plutôt à son avantage depuis son arrivée, a repris le chemin de l’entraînement avec le retour de l’effectif et postule pour OL - Brest.

Caleta-Car suspendu contre Brest

À deux jours de cette rencontre, l’ensemble du groupe était disponible à l’entraînement et les places seront chères pour être de la partie dimanche au Parc OL. Une seule certitude dans les rangs lyonnais au coup d’envoi à 20h45, Duje Caleta-Car ne sera pas présent. Le défenseur est à l’heure actuelle le seul forfait acté à l’OL. Avec trois cartons jaunes récoltés en moins de dix matches, le Croate a été suspendu un match par la commission de discipline et le purgera contre Brest. Reste désormais à savoir qui le remplacera aux côtés de Jake O’Brien alors que Dejan Lovren, Adryelson et Sinaly Diomandé sont à court de rythme. Clinton Mata fait figurer d’option numéro 1 à l’instant T.