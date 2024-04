OL : l’Athletico SC de Beyrouth en déplacement à Lyon

Dans le cadre du partenariat entre l’OL et l’Athletico SC de Beyrouth, les jeunes libanais ont eu la chance d’effectuer une semaine de stage au sein des infrastructures lyonnaises.

De quoi mettre des étoiles dans les yeux des jeunes u11 de l’Athletico SC de Beyrouth. Les apprentis footballeurs encadrés par Georges Esper, directeur technique, ont eu l’occasion d’affronter l'OL. Les amateurs de ballon rond ont également assisté à la victoire contre Valenciennes (demi-finale de Coupe de France), dans les tribunes. Quelques jours après, c’est au centre d’entraînement qu’ils ont pu les encourager. Les U11 de l’Athletico SC de Beyrouth ont eu l’honneur d’assister à l’entraînement des joueurs de l’OL. L’occasion parfaite pour faire signer des maillots, écharpes ou ballons.

Un partenariat qui porte ses fruits

Le jeune milieu de terrain de la catégorie U15, Antoine Assaf avait, lui aussi, été à la place de ses cadets, il y a quelques années. Il avait effectué un stage au centre de formation de l’OL lorsqu’il était en U12. Et il avait tapé dans l’œil des éducateurs rhodaniens. Après un passage d’un an à l’AS Saint-Priest, Antoine Assaf s’était fait repérer et avait intégré la catégorie u15 de l’OL. Aujourd'hui, c’est avec fierté qu’il voit les jeunes de son pays s’illustrer devant l’académie lyonnaise. "Ils me rappellent moi quand j’étais petit et que je venais faire le test. C’est un bon souvenir. L’Athletico SC de Beyrouth est le seul club au Liban à avoir un partenariat avec un club professionnel. C'est une fierté pour mon pays", a confié aux médias de l'OL le natif de Beyrouth.

Par ailleurs, le club rhodanien s’est délocalisé au Sénégal dans le cadre de son partenariat avec l’AS Dakar Sacré Cœur et l’Agence française du développement. Cette mission vise à la progression du football féminin au Sénégal.