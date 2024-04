OL : des Lyonnais pas suffisamment réalistes dans le dernier geste

À l’issue de la victoire de l’OL face à l’AS Monaco (3-2), il y a du bon à retenir, mais pas seulement... Les Lyonnais manquent terriblement d’efficacité devant le but adverse.

Se créer des occasions, c'est bien, mais les conclure, c’est mieux. Seulement 26,6% des tirs cadrés font mouche pour l’OL cette saison dans l’élite (41/154). Le club rhodanien est la 14e moins bonne équipe de Ligue 1 dans le domaine. Pourtant, après le succès renversant des Lyonnais face aux Monégasques (3-2), le secteur offensif a été mis en exergue. À juste titre, car le front de l'attaque a permis d’inverser la tendance.

Said Benrahma et Alexandre Lacazette étaient particulièrement en forme. Les deux coéquipiers se sont offerts un but et une passe décisive chacun. De manière inédite, les joueurs de Pierre Sage ont fait preuve de justesse devant les cages de la Principauté lorsqu'ils se sont appliqués. Sur quatre tirs cadrés, trois d’entre eux avaient trouvé le chemin des filets.

Une statistique encourageante, mais encore insuffisante, car les Rhodaniens ont cumulé un total de 15 tirs sur la rencontre. Les ainés de l’effectif relèvent le faible taux de réussite de leurs cadets. Les joueurs de 24 ans et moins ont inscrit 29% (12/42) des buts en championnat sur l'exercice en cours.

Cherki comme exemple

À l’image de Rayan Cherki qui a terriblement manqué d’efficacité dans le dernier geste sur ses trois dernières apparitions (deux occasions nettes manquées). Face à Brest (4-3), Paris (4-1) et Monaco, le meneur de jeu s'était créé de nombreuses situations (sept tentatives, une seule cadrée), mais sans succès. L'international Espoirs est le meilleur passeur décisif de son équipe (cinq offrandes). Mais quand il s'agit de trouver la faille par lui-même, il ne réussit que très peu (trois buts cette saison toutes compétitions confondues).

Ernest Nuamah lui aussi aurait besoin d'être plus clinique. Buteur contre le Paris Saint-Germain, le Ghanéen affiche également un faible taux de conversion (1,6 frappe par partie, 0,7 cadrée). Face à une formation lilloise très coriace sur ses terres, il faudra se montrer réaliste pour sortir victorieux de Pierre-Mauroy.