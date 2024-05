Cherki (OL) nommé aux trophées UNFP chez les Espoirs

Rayan Cherki (OL) face à Warren Zaïre-Emery (PSG) (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Devenu un supersub depuis plusieurs semaines, Rayan Cherki a pourtant réussi à taper dans l’œil des observateurs. Le joueur offensif de l’OL fait partie des nommés pour le titre de meilleur espoir lors des Trophées UNFP.

Il est encore loin d’être un titulaire sous Pierre Sage. Cependant, il n’a peut-être jamais été aussi décisif et impactant depuis qu’il sort du banc de l’OL. L’arrivée de l’entraîneur lyonnais fin novembre 2023 n’a pas vraiment changé la situation de Rayan Cherki. Il commence la plupart du temps sur le banc avant d’apporter du peps après l’heure de jeu avec notamment Malick Fofana. Les deux jeunes Lyonnais ont d’ailleurs encore montré leurs qualités dimanche contre Monaco (3-2). Cherki n’a pas marqué contre les Monégasques, mais a toutefois été un vrai dynamiteur dans cette fin de rencontre.

Un but et cinq passes en 30 matchs

Loin d’être à son avantage lors de la première partie de saison, Rayan Cherki est clairement mieux depuis le début de l’année 2024 avec trois buts et trois passes. Suffisant donc pour convaincre les observateurs de l’inclure dans la liste des nommés pour le titre de meilleur espoir de la saison en Ligue 1 à l’occasion des Trophées UNFP. Le numéro 18 de l’OL est en concurrence avec Ben Seghir (Monaco), D. Doué (Rennes), Yoro (Lille) et Zaïre-Emery (PSG). La cérémonie aura lieu le 13 mai prochain à Paris et Cherki sera le seul représentant lyonnais.