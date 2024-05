OL : la défense, un chantier actuel et à venir

Avec 51 buts encaissés depuis le début de la saison, l’OL a la deuxième pire défense de la Ligue 1. Entre performances individuelles en deçà et équilibre collectif vacillant, le chantier défensif reste important pour les derniers matchs, mais surtout la saison prochaine.

Avec l’OL, les matchs sont avant tout spectaculaires ces dernières semaines. Quand les supporters viennent au stade ou sont simplement devant leur télévision, ils n’ont pas le temps de s’embêter. Il y a de la vie, du spectacle et notamment des buts dans les rencontres des joueurs de Pierre Sage. À l’heure où la LFP cherche encore à vendre ses droits TV, le club lyonnais sert de belles vitrines pour mettre en avant le produit qu’est la Ligue 1. Ce n’était clairement pas le cas lors de la première partie de saison. Pourtant, il y a bien des choses qui n’ont pas changé entre Rhône et Saône depuis le coup d’envoi de la 1re journée : cette proportion à concéder des buts.

Si l’on s’en tient aux simples quatre derniers matchs de championnat, l’OL a encaissé la bagatelle de dix buts. Mieux, depuis deux matchs, les Lyonnais trouvent le moyen de se tirer une balle dans le pied en offrant sur un plateau l’ouverture du score à l’adversaire au bout de quelques secondes ou minutes de jeu. Contre Monaco, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont refait le coup du Parc des Princes avec le but de Wissam Ben Yedder après 20 secondes de jeu. "On a été pas tops sur les débuts de match, a avoué le milieu lyonnais. Il faut rentrer dans le match après plus de détermination, plus d’envie et être prêts dès que l’arbitre siffle le coup d’envoi."

Une défaillance individuelle, mais aussi collective

À la différence des 17 premiers matchs de cet exercice 2023-2024, l’OL a réussi à compenser cette défaillance défensive par une réussite offensive. Dans sa résilience, la formation lyonnaise a retrouvé des couleurs devant et cela permet de pouvoir rêver encore d’Europe. Seulement, cette donne ne pourra pas tenir éternellement. Après 31e journées, l’OL a déjà encaissé 51 buts en Ligue 1. Personne ne fait moins bien dans le championnat hormis Lorient qui lutte pour sa survie dans l’élite. Le secteur défensif a lancé les opérations portes ouvertes et les adversaires s’en donnent à cœur joie. Belle révélation, Jake O’Brien semble marquer le coup (à juste titre ?) dans cette explosion au haut niveau.

Couvrant le hors-jeu sur l’ouverture du score de Ben Yedder, il ne lit pas assez bien la trajectoire sur le doublé de l’attaquant monégasque qui lui rend pourtant bien 30 centimètres. À ses côtés, Duje Caleta-Car est toutefois sur la pente ascendante. Mis au placard pendant deux mois par Fabio Grosso, le Croate revit sous Pierre Sage et de quelle manière. C’est parfois limite au niveau de l’engagement, mais le défenseur est au moins présent pour mettre de l’impact.

Contre Monaco, il a fait un travail de l’ombre pourtant crucial pour ne pas voir la défense prendre encore un peu plus l’eau sur les transitions rapides. Couvrant les espaces laissés par O’Brien et le jeu intérieur des ailiers monégasques, Caleta-Car a remporté 88% de ses duels (7/8) contre le club de la Principauté. Un record dans la rencontre tout comme ses 8 dégagements défensifs. Ce n’est pas toujours très académique, mais du haut de ses 27 ans, l’ancien Marseillais apporte un peu d’expérience aux côtés de son jeune partenaire irlandais.

Aucune concurrence derrière O'Brien et Caleta-Car

Est-ce que cela est suffisant ? Pour le futur, la réponse est clairement non. Voir un joueur qui n’avait pas joué la moindre minute pendant plus de deux mois devenir le taulier de la défense centrale soulève une question. Alors oui, Grosso a certes fait une erreur avec Caleta-Car mais penser que des joueurs comme Lovren, Adryelson et Diomandé ne sont pas capables de concurrencer la doublette O’Brien - Caleta-Car montre que le secteur défensif est un chantier prioritaire pour la saison prochaine. À l’instant T, Clinton Mata, le couteau suisse de la défense, fait office de troisième option dans l’axe.

Impensable pour une formation qui était certes au fond du trou, mais qui a toujours eu des envies d’Europe, que ce soit au début de saison ou à l’heure actuelle. Néanmoins, si l’OL affiche la deuxième plus mauvaise défense de Ligue 1, ce n’est pas la simple faute des éléments offensifs. C’est celle de toute une équipe. L’OL a retrouvé un état d’esprit collectif depuis trois mois, mais il y a encore des défaillances dans le jeu. Le milieu, même en 4-3-3, n’a pas encore l’équilibre totalement rassurant qui permettrait une vraie assise défensive. Aujourd’hui, la formation lyonnaise reste encore en voie de guérison. Dans le sprint final qui l’attend, elle peut encore miser sur cette résilience qui crée aujourd’hui tant de passion à Lyon. Mais sur le long terme, Pierre Sage a clairement du travail sur cet équilibre collectif.