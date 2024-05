OL - Botafogo : une clause secrète dans le contrat de Bruno Lage ?

Ancien entraîneur de Botafogo, Bruno Lage a été démis de ses fonctions, mais ferait toujours partie d’Eagle Football. Le technicien portugais aurait inclus une clause dans son contrat afin de devenir coach de l’OL la saison prochaine. Auquel cas, il serait indemnisé.

Il n’y a toujours eu aucune décision prise concernant l’avenir de Pierre Sage. Du moins pas publiquement. Il y a longtemps que la situation contractuelle de l’entraîneur lyonnais n'a pas été évoquée. A l'époque, David Friio avait annoncé attendre la fin de la saison pour communiquer. Le directeur sportif et la direction de l’OL dans son ensemble attendent que les dernières échéances en Ligue 1 et en Coupe de France tombent pour définitivement se placer. Une qualification en Coupe d’Europe et/ou un titre donnerait forcément du crédit à Sage. Ce dernier va d'ailleurs passer son BEPF durant l’été. La volonté du natif de Lons-le-Saunier est de poursuivre l’aventure et les supporters lyonnais se demandent comment cela pourrait être autrement. Mais, dans le foot, on ne sait jamais, encore moins avec John Textor qui change d’entraîneurs comme de chemises.

Des relations fraîches avec Textor

D’autant plus que, si l’on en croit la presse brésilienne, un entraîneur se tient prêt à prendre la relève entre Rhône et Saône. Passé pendant quelques mois à Botafogo, Bruno Lage n’a pas réussi à redresser la barre dans la course au titre. Le Portugais a été démis de ses fonctions, mais d’après UOL Esportes, il conserve un contrat au sein d’Eagle Football. Lorsqu'il a accepté de rejoindre le Brésil, Bruno Lage aurait inclus ou signé un contrat stipulant qu’il pourrait prendre en charge l’OL pour la saison 2024-2025. C’était avant que Pierre Sage ne fasse l’unanimité et que le Portugais voit sa cote chuter à Botafogo. Si Textor vient à maintenir Sage, alors Bruno Lage pourrait demander une indemnité d’environ 2,5 millions d’euros. Cela fait cher l’attente.